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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／批王鴻薇抹黑令人不齒　王婉諭：不修正說法將提告

▲王婉諭13日下午回應王鴻薇委員指控。（圖／記者黃國霖攝）

▲王婉諭13日下午回應王鴻薇在記者會上的說法。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（13日）指出，捲入新北板橋某幼兒園疑餵藥案的何姓老師曾向她反映，時代力量立委王婉諭、黨員王薇君在記者會上公開老師們的個資，造成老師們收到威脅電話。不過，王婉諭下午舉行記者會，澄清自己從未公開老師們的個資，並批王鴻薇的指控非常荒謬、令人不齒，若不修正說法將提告。

王鴻薇13日上午偕同何老師在立法院舉行「造謠！抹黑！賴清德向老師道歉！」記者會，會中王鴻薇提及何老師曾跟她反映，王婉諭跟王薇君曾在記者會上公開幼兒園老師的名字、照片，導致老師們接到幾百通電話。何老師則說，老師們收到很多威脅、幾百通的電話，包含「要我們去死」、「我們良心在哪裡」，王婉諭與王薇君對他們造成非常大的傷害，甚至把他們的照片任意P圖、未審先判，還質疑他們有餵毒，所以她在跟律師研議提告當中。

不過，王婉諭13日下午舉行記者會表示，王鴻薇指控她在新北某幼兒園疑餵藥案的記者會上，把幼兒園老師的照片及個資全數公開，但這樣的指控非常荒謬；她要慎重澄清，自從她接受該案並跟家長站在一起以來，從未在記者會上、社群媒體上或媒體上，公布過任何幼兒園老師的資料，所以王鴻薇的說法令人不齒，完全是子虛烏有、離譜至極。

王婉諭說，當時記者會直播影片至今完全保留在她個人臉書粉絲專業上，只要完全看過，就知道她沒有公開過幼兒園老師的資料，這樣意圖激起師生對立的政治操作，根本就是把家長的焦慮、老師的心情，當成自己政治操作的手段，非常令人不齒。

王婉諭表示，她從政以來，不論在幼兒園或托嬰中心，協助多起兒童不當對待事件，在接獲陳情案後，就是秉持追查行政責任，建立完善監督與調查機制，保障兒童權益的原則，因此這件事她始終跟家長站在一起，希望新北市府應該及時且依法做調查，還給家長真相。

王婉諭也強調，如果王鴻薇不修正說法，她將會提告，因為這樣的抹黑跟指責完全子虛烏有，且非常政治操弄、非常令人不齒。

不過由於王鴻薇在記者會中，是何老師向她反映王薇君及王婉諭外洩老師們的個資，媒體詢問王婉諭，會否認為何老師的說法受到政治力介入？王婉諭回應，「我想我這邊是針對王鴻薇委員，因為我看到的說法，是王鴻薇說我提出來這樣子的資料，並且告訴大家說是我全數公開」，但她要保證，她從未在任何媒體上、記者會上公開任何教保員資訊。

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