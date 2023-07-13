快訊／遭王婉諭公開姓名指餵毒　板橋幼兒園老師淚訴：研議提告中

▲板橋某幼兒園何姓老師13日淚訴正與律師研議提告王婉諭、王薇君。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市板橋某幼兒園疑餵藥案及體罰案，新北地檢署昨宣布偵結，以證據不足，給予不起訴處分。對此，該幼兒園的一名何姓老師今（13日）指時代力量立委王婉諭、中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君，曾在記者會上公開幼兒園老師名字，導致他們接到幾百通電話，內容包含「要我們去死」，對他們造成非常大的傷害，所以她在跟律師研議提告當中。

國民黨立委王鴻薇13日上午偕同何老師在立法院舉行「造謠！抹黑！賴清德向老師道歉！」記者會，會中何老師表示，這次事情有很多烏龍，老師們都是依法配合檢調調查，但沒想到期間卻開始有政治介入，媒體上對於老師們誹謗、譴責、臆測，未審先判，導致以孩子利益優先的老師們，不知道用什麼心情面對家長跟政治人物。

何老師說，這些指控對他們來說是非常大的罪名，不知道對她未來會不會造成很大影響。過程中，老師們收到很多威脅、幾百通的電話，包含「要我們去死」、「我們良心在哪裡」，這些委屈不是說為什麼案發時未出面解釋，而是因為他們認為清者自清，為什麼沒有做的事情要解釋？所以也盼望司法能還清白，不料傷害他們最深的是這些政治人物。

何老師也指出，針對其他政治人在臉書上，去P圖幼兒園老師們的照片並稱他們餵毒， 這些指責讓原本相信他們的家長、愛他們的孩子、親朋好友非常傷心難過，這是她任教十幾年來，沒想到會遇到這樣的事；現在真相出來了，希望這些政治人物不要再鑽牛角尖，因為沒有就是沒有，「他們所說的那一些謠言全部都沒有」。

何老師說，老師們這一陣子的精神折磨，不是任何人可以理解的，所以希望抹黑他們的政治人物可以還公道，「司法可以還給我們清白，但沒有人還給我們公道」，這些網友跟政治人物，到底拿什麼去質疑他們。講到此，何老師忍不住啜泣。

由於王鴻薇在記者會中，提及何老師曾跟她反映，王婉諭跟王薇君曾在記者會上公開幼兒園老師的名字、照片，導致老師們接到幾百通電話，且王鴻薇也指，何老師對相關政治人物，將跟律師討論提出訴訟；因此媒體詢問何老師，提告對象是否為王婉諭跟王薇君？何老師回應，「是！」這兩人對他們來說是非常大的傷害，一次次對事實鑽牛角尖、帶風向，甚至把他們的照片任意P圖、未審先判，還質疑他們有餵毒。

何老師淚訴，老師們都是依照正常程序在走，只要孩子有吃藥，家長就一定知道，那沒有餵食其他不明藥物之前，為什麼可以說他們餵毒，還用大大的照片說他們吃毒，所以她在跟律師研議提告當中，針對這些政治人物，該提出的訴訟跟抗訴，她會再研議。