　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北「翡翠筍」稱霸全國　新店筍農綠竹筍評鑑獲佳績

▲新北「翡翠筍」稱霸全國 新店筍農綠竹筍評鑑獲佳績。（圖／新北市農業局提供）

▲今年度新店區筍農培育出優質安全的綠竹筍，於全國及市級綠竹筍評鑑競賽榮獲佳績，包辦全國評鑑產銷履歷組冠軍、溯源組亞軍、新北市市級評鑑冠軍及美筍王，左二為獲獎茶農陳能恭，左三為獲獎茶農張慶隆。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年度新店區筍農培育出優質安全的綠竹筍，於全國及市級綠竹筍評鑑競賽榮獲佳績，包辦全國評鑑產銷履歷組冠軍、溯源組亞軍、新北市市級評鑑冠軍及美筍王，12日新店地區農會舉辦「新店區綠竹筍及春季優良文山包種茶頒獎典禮」，由新北市農業局長李玟表揚今年參賽獲獎的優秀筍農及茶農。

新北為全國最大綠竹筍產區，栽培面積約2300公頃，年產量達1萬2757噸，這幾年在農會及農友的努力下，產量及產值逐年提升，可說是新北最重要的綠金產業。新店擁有得天獨厚的好山好水，山川環繞氣候濕暖多雨，除為茶樹的優質生長環境外，也非常適合綠竹筍生長，甜度高，故有「翡翠筍」美名。

▲新北「翡翠筍」稱霸全國 新店筍農綠竹筍評鑑獲佳績。（圖／新北市農業局提供）

▲綠竹筍市級評鑑雙冠王張慶隆用心耕耘種出冠軍筍。

農業局表示，今年新店「翡翠筍」在各級綠竹筍評鑑競賽大放異彩，不僅在市級評鑑中由筍農張慶隆取得新北筍王及美筍王榮譽，同時也獲得全國競賽溯源組亞軍，另外筍農陳能恭更代表新北參與全國評鑑獲得產銷履歷組全國冠軍，新店「翡翠筍」稱霸全國。

今年市級評鑑雙冠王「新北筍王」及「美筍王」得主張慶隆表示，家裡四代務農，種植綠竹筍經歷已達40餘年，自身少用機械及化學方式除草，用心耕耘栽培並依自身經歷詳細觀察隨時調整栽培方式，是他培育優質綠竹筍的秘訣。

▲新北「翡翠筍」稱霸全國 新店筍農綠竹筍評鑑獲佳績。（圖／新北市農業局提供）

▲新店種植於翡翠水庫上下游之綠竹筍品質佳，甜度高，故有「翡翠筍」美名。

產銷履歷組全國筍王陳能恭表示，家種植綠竹已有近50年經驗，自己退伍回來就開始繼承家業，要生產好吃的綠竹筍沒什麼訣竅，用愛心、耐心和平常心，在土地、栽培管理和施肥等方面全心經營。想購買新店好筍的民眾，歡迎洽詢新店地區農會供銷部。

新店地區農會12日也頒發112年新店地區春茶評鑑競賽獎項，特等獎由周家茶園獲得，茶農周文茶園座落於新店雙坑山上，從事製茶40多年，主要以包種茶為主，年產量約2000斤，5次獲得特等獎，2018年曾獲新北市春季包種茶特等獎，是包種茶評鑑常勝軍。

▲新北「翡翠筍」稱霸全國 新店筍農綠竹筍評鑑獲佳績。（圖／新北市農業局提供）

▲新店地區農會舉辦「新店區綠竹筍及春季優良文山包種茶頒獎典禮」，由新北市農業局長李玟（左3）及財政局長李榮貴（左2）表揚今年參賽獲獎的優秀筍農及茶農，左4為獲獎茶園周家茶園周文。

農業局長李玟表示，市府以「新北健康三寶」推廣綠竹筍產業，輔導各產區筍農積極參加區級、市級及全國優質安全綠竹筍評鑑屢獲佳績，每到夏天，臺灣家戶餐桌都少不了綠竹筍這道食材，邀請大家趁著產季一起品嚐健康美味的夏季綠寶石！相關購買資訊，可至「新北市農業局」網站查詢或逕洽各農會供銷部詢問。

【更多新聞】

►基隆情殺案！男持刀殺死女友 　警封鎖現場調查

►謝國樑市政滿意度50.4%　「行人友善」市民最有感

►基隆推「城市代客泊車」服務　謝國樑：9月起假日試營運

►限速60飆到89！新北刑警超速又酒駕　提報記大過、拔牌調地

ET快訊
烏克蘭軍人斷腿「裝義肢」被拒絕登機　崩潰哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國首創古蹟Live Podcast　新北淡古邀知名播客暢聊大小事

桃園與福岡縣旅行協會簽訂MOU　招手福岡及日本遊客來桃旅行

好消息！　楊梅跆拳道暨運動場館新建工程完工

中央大學與昇貿科技成立聯合研究中心　搶攻ESG綠色商機　

企業協力認養城隍廟候車亭　謝國樑：品牌聯名打造城市新意象

比利時外賓參訪勞動部衣啟飛翔創客基地　分享人才育成經驗

管線圖資輕鬆查　新北公共污水下水道一指搞定

謝國樑會面AIT處長孫曉雅　分享基隆城市發展願景

克服憂鬱情緒困擾　職能治療師簡單技巧避免憾事

新北「翡翠筍」稱霸全國　新店筍農綠竹筍評鑑獲佳績

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

苗栗計程車遭追撞飛進田　倒楣婦出院5分鐘又被送醫

爸將汰換陪伴多年舊車　兒不捨流淚做最後道別

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

全國首創古蹟Live Podcast　新北淡古邀知名播客暢聊大小事

桃園與福岡縣旅行協會簽訂MOU　招手福岡及日本遊客來桃旅行

好消息！　楊梅跆拳道暨運動場館新建工程完工

中央大學與昇貿科技成立聯合研究中心　搶攻ESG綠色商機　

企業協力認養城隍廟候車亭　謝國樑：品牌聯名打造城市新意象

比利時外賓參訪勞動部衣啟飛翔創客基地　分享人才育成經驗

管線圖資輕鬆查　新北公共污水下水道一指搞定

謝國樑會面AIT處長孫曉雅　分享基隆城市發展願景

克服憂鬱情緒困擾　職能治療師簡單技巧避免憾事

新北「翡翠筍」稱霸全國　新店筍農綠竹筍評鑑獲佳績

妹子排隊腳痠…他化身「人肉座椅」蹲地沉思　眾人鼻酸：有奴隸獸

媽媽把電風扇讓給孩子吹「自己活活熱死」　爸自責：她平時不怕熱

北約公報「歷來最強硬」15次點名槓中國　中方怒反擊：引發新冷戰

焦慮難解恐是「甲基化」反應失衡！　醫：補充3類食物助改善

沒有買到AI飆股緯創嗎？　「緯」字輩緯軟今公開申購中1張賺3.45萬

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

相關新聞

快訊／批王鴻薇抹黑令人不齒　王婉諭：不修正說法將提告

快訊／批王鴻薇抹黑令人不齒　王婉諭：不修正說法將提告

國民黨立委王鴻薇今（13日）指出，捲入新北板橋某幼兒園疑餵藥案的何姓老師曾向她反映，時代力量立委王婉諭、黨員王薇君在記者會上公開老師們的個資，造成老師們收到威脅電話。不過，王婉諭下午舉行記者會，澄清自己從未公開老師們的個資，並批王鴻薇的指控非常荒謬、令人不齒，若不修正說法將提告。

快訊／遭王婉諭公開姓名指餵毒　板橋幼兒園老師淚訴：研議提告中

快訊／遭王婉諭公開姓名指餵毒　板橋幼兒園老師淚訴：研議提告中

交通鐵道首度聯合徵才！本周六登場　台鐵、北捷等逾50業者搶人才

交通鐵道首度聯合徵才！本周六登場　台鐵、北捷等逾50業者搶人才

新北動保處每年通知　提醒打狂犬病疫苗

新北動保處每年通知　提醒打狂犬病疫苗

板橋幼兒園餵藥案不起訴　吉的堡回應了

板橋幼兒園餵藥案不起訴　吉的堡回應了

關鍵字：

新北綠竹筍

讀者迴響

最夯影音

更多
日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面