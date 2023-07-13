新北「翡翠筍」稱霸全國　新店筍農綠竹筍評鑑獲佳績

▲今年度新店區筍農培育出優質安全的綠竹筍，於全國及市級綠竹筍評鑑競賽榮獲佳績，包辦全國評鑑產銷履歷組冠軍、溯源組亞軍、新北市市級評鑑冠軍及美筍王，左二為獲獎茶農陳能恭，左三為獲獎茶農張慶隆。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年度新店區筍農培育出優質安全的綠竹筍，於全國及市級綠竹筍評鑑競賽榮獲佳績，包辦全國評鑑產銷履歷組冠軍、溯源組亞軍、新北市市級評鑑冠軍及美筍王，12日新店地區農會舉辦「新店區綠竹筍及春季優良文山包種茶頒獎典禮」，由新北市農業局長李玟表揚今年參賽獲獎的優秀筍農及茶農。

新北為全國最大綠竹筍產區，栽培面積約2300公頃，年產量達1萬2757噸，這幾年在農會及農友的努力下，產量及產值逐年提升，可說是新北最重要的綠金產業。新店擁有得天獨厚的好山好水，山川環繞氣候濕暖多雨，除為茶樹的優質生長環境外，也非常適合綠竹筍生長，甜度高，故有「翡翠筍」美名。

▲綠竹筍市級評鑑雙冠王張慶隆用心耕耘種出冠軍筍。

農業局表示，今年新店「翡翠筍」在各級綠竹筍評鑑競賽大放異彩，不僅在市級評鑑中由筍農張慶隆取得新北筍王及美筍王榮譽，同時也獲得全國競賽溯源組亞軍，另外筍農陳能恭更代表新北參與全國評鑑獲得產銷履歷組全國冠軍，新店「翡翠筍」稱霸全國。

今年市級評鑑雙冠王「新北筍王」及「美筍王」得主張慶隆表示，家裡四代務農，種植綠竹筍經歷已達40餘年，自身少用機械及化學方式除草，用心耕耘栽培並依自身經歷詳細觀察隨時調整栽培方式，是他培育優質綠竹筍的秘訣。

▲新店種植於翡翠水庫上下游之綠竹筍品質佳，甜度高，故有「翡翠筍」美名。

產銷履歷組全國筍王陳能恭表示，家種植綠竹已有近50年經驗，自己退伍回來就開始繼承家業，要生產好吃的綠竹筍沒什麼訣竅，用愛心、耐心和平常心，在土地、栽培管理和施肥等方面全心經營。想購買新店好筍的民眾，歡迎洽詢新店地區農會供銷部。

新店地區農會12日也頒發112年新店地區春茶評鑑競賽獎項，特等獎由周家茶園獲得，茶農周文茶園座落於新店雙坑山上，從事製茶40多年，主要以包種茶為主，年產量約2000斤，5次獲得特等獎，2018年曾獲新北市春季包種茶特等獎，是包種茶評鑑常勝軍。

▲新店地區農會舉辦「新店區綠竹筍及春季優良文山包種茶頒獎典禮」，由新北市農業局長李玟（左3）及財政局長李榮貴（左2）表揚今年參賽獲獎的優秀筍農及茶農，左4為獲獎茶園周家茶園周文。

農業局長李玟表示，市府以「新北健康三寶」推廣綠竹筍產業，輔導各產區筍農積極參加區級、市級及全國優質安全綠竹筍評鑑屢獲佳績，每到夏天，臺灣家戶餐桌都少不了綠竹筍這道食材，邀請大家趁著產季一起品嚐健康美味的夏季綠寶石！相關購買資訊，可至「新北市農業局」網站查詢或逕洽各農會供銷部詢問。