　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

管線圖資輕鬆查　新北公共污水下水道一指搞定

▲管線圖資輕鬆查 新北公共污水下水道一指搞定。（圖／新北市水利局提供）

▲民眾可利用雲端圖資查詢污水下水道設置情形。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市污水下水道用戶6月的接管普及率已來到72.41%，污水管線長度約2400公里，人孔陰井數量約7萬座，隨著普及率提升，民眾越來越重視生活環境品質，新北市政府水利局已將污水管線圖資雲端化，若民間及學校、公家機關有污水套繪圖查詢需求，可透過新北市政府雲端櫃台建置「新北市污水下水道地理資訊系統」網路查詢服務。

水利局長宋德仁表示，污水下水道為城市發展的重要公共建設，深刻影響民眾之環境生活品質，除了大力推動後巷污水接管外，並積極協助新（舊）建案民間公寓大廈、公園公廁、學校等公家機關申請接入污水下水道，統計申請案每年約有400件，只要公共管線有到達皆可進行納管作業，目前管線已到達之公園公廁完成接管共計89處，新北市高中以下學校 195間完成納管，全市接管戶數已超過119萬戶。

▲管線圖資輕鬆查 新北公共污水下水道一指搞定。（圖／新北市水利局提供）

▲住宅大樓皆可向新北市水利局申請污水排放污水下水道。

宋德仁說明，公園、學校的化糞池多處於開放空間，長期使用會產生難聞的臭味，影響周遭環境品質。水利局協助這些場所接入公共污水下水道，讓化糞池廢除，有效消除臭味問題；他特別強調，學校是孩子們學習成長的重要場所，水利局更是全力支援學校污水納管工作，不僅提供專業的建議、工法和程序，還親自到校詳細說明並給予範例參考，同時也會建議學校可供接入的污水陰井或人孔位置，如果有遭遇管線障礙，也協助建議解決方案。

你想擺脫化糞池的惡臭和麻煩嗎？你想為環境盡一份心嗎？你想省下每年抽水肥的費用嗎？那就趕快加入污水接管的行列吧！污水接管好處多多，市民朋友查詢住家周邊已設置公共污水下水道設施後，即可委託水利、環境工程或土木技師向水利局申請家庭污水排放事宜，一同改善住家生活環境品質，相關流程及表單可至「新北市政府雲端櫃台」查詢，若有相關疑問亦可來電洽詢：02-8923-2300轉3221。

▲管線圖資輕鬆查 新北公共污水下水道一指搞定。（圖／新北市水利局提供）

▲公共管線已到達之公園公廁完成接管共計89處。

▲管線圖資輕鬆查 新北公共污水下水道一指搞定。（圖／新北市水利局提供）

▲民眾依新北市污水下水道地理資訊系統查詢找到人孔位置後，可至現場比對確認位置。

▲管線圖資輕鬆查 新北公共污水下水道一指搞定。（圖／新北市水利局提供）

▲新北市水利局工程於後巷污水管線施工。

【更多新聞】

►基隆情殺案！男持刀殺死女友 　警封鎖現場調查

►謝國樑市政滿意度50.4%　「行人友善」市民最有感

►基隆推「城市代客泊車」服務　謝國樑：9月起假日試營運

►限速60飆到89！新北刑警超速又酒駕　提報記大過、拔牌調地

ET快訊
烏克蘭軍人斷腿「裝義肢」被拒絕登機　崩潰哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國首創古蹟Live Podcast　新北淡古邀知名播客暢聊大小事

桃園與福岡縣旅行協會簽訂MOU　招手福岡及日本遊客來桃旅行

好消息！　楊梅跆拳道暨運動場館新建工程完工

中央大學與昇貿科技成立聯合研究中心　搶攻ESG綠色商機　

企業協力認養城隍廟候車亭　謝國樑：品牌聯名打造城市新意象

比利時外賓參訪勞動部衣啟飛翔創客基地　分享人才育成經驗

管線圖資輕鬆查　新北公共污水下水道一指搞定

謝國樑會面AIT處長孫曉雅　分享基隆城市發展願景

克服憂鬱情緒困擾　職能治療師簡單技巧避免憾事

新北「翡翠筍」稱霸全國　新店筍農綠竹筍評鑑獲佳績

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

苗栗計程車遭追撞飛進田　倒楣婦出院5分鐘又被送醫

爸將汰換陪伴多年舊車　兒不捨流淚做最後道別

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

全國首創古蹟Live Podcast　新北淡古邀知名播客暢聊大小事

桃園與福岡縣旅行協會簽訂MOU　招手福岡及日本遊客來桃旅行

好消息！　楊梅跆拳道暨運動場館新建工程完工

中央大學與昇貿科技成立聯合研究中心　搶攻ESG綠色商機　

企業協力認養城隍廟候車亭　謝國樑：品牌聯名打造城市新意象

比利時外賓參訪勞動部衣啟飛翔創客基地　分享人才育成經驗

管線圖資輕鬆查　新北公共污水下水道一指搞定

謝國樑會面AIT處長孫曉雅　分享基隆城市發展願景

克服憂鬱情緒困擾　職能治療師簡單技巧避免憾事

新北「翡翠筍」稱霸全國　新店筍農綠竹筍評鑑獲佳績

妹子排隊腳痠…他化身「人肉座椅」蹲地沉思　眾人鼻酸：有奴隸獸

媽媽把電風扇讓給孩子吹「自己活活熱死」　爸自責：她平時不怕熱

北約公報「歷來最強硬」15次點名槓中國　中方怒反擊：引發新冷戰

焦慮難解恐是「甲基化」反應失衡！　醫：補充3類食物助改善

沒有買到AI飆股緯創嗎？　「緯」字輩緯軟今公開申購中1張賺3.45萬

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

相關新聞

新北翡翠筍稱霸全國　新店筍農綠竹筍獲佳績

新北翡翠筍稱霸全國　新店筍農綠竹筍獲佳績

今年度新店區筍農培育出優質安全的綠竹筍，於全國及市級綠竹筍評鑑競賽榮獲佳績，包辦全國評鑑產銷履歷組冠軍、溯源組亞軍、新北市市級評鑑冠軍及美筍王，12日新店地區農會舉辦「新店區綠竹筍及春季優良文山包種茶頒獎典禮」，由新北市農業局長李玟表揚今年參賽獲獎的優秀筍農及茶農。

快訊／批王鴻薇抹黑令人不齒　王婉諭：不修正說法將提告

快訊／批王鴻薇抹黑令人不齒　王婉諭：不修正說法將提告

快訊／遭王婉諭公開姓名指餵毒　板橋幼兒園老師淚訴：研議提告中

快訊／遭王婉諭公開姓名指餵毒　板橋幼兒園老師淚訴：研議提告中

交通鐵道首度聯合徵才！本周六登場　台鐵、北捷等逾50業者搶人才

交通鐵道首度聯合徵才！本周六登場　台鐵、北捷等逾50業者搶人才

新北動保處每年通知　提醒打狂犬病疫苗

新北動保處每年通知　提醒打狂犬病疫苗

關鍵字：

新北污水管線

讀者迴響

最夯影音

更多
日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面