管線圖資輕鬆查　新北公共污水下水道一指搞定

▲民眾可利用雲端圖資查詢污水下水道設置情形。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市污水下水道用戶6月的接管普及率已來到72.41%，污水管線長度約2400公里，人孔陰井數量約7萬座，隨著普及率提升，民眾越來越重視生活環境品質，新北市政府水利局已將污水管線圖資雲端化，若民間及學校、公家機關有污水套繪圖查詢需求，可透過新北市政府雲端櫃台建置「新北市污水下水道地理資訊系統」網路查詢服務。

水利局長宋德仁表示，污水下水道為城市發展的重要公共建設，深刻影響民眾之環境生活品質，除了大力推動後巷污水接管外，並積極協助新（舊）建案民間公寓大廈、公園公廁、學校等公家機關申請接入污水下水道，統計申請案每年約有400件，只要公共管線有到達皆可進行納管作業，目前管線已到達之公園公廁完成接管共計89處，新北市高中以下學校 195間完成納管，全市接管戶數已超過119萬戶。

▲住宅大樓皆可向新北市水利局申請污水排放污水下水道。

宋德仁說明，公園、學校的化糞池多處於開放空間，長期使用會產生難聞的臭味，影響周遭環境品質。水利局協助這些場所接入公共污水下水道，讓化糞池廢除，有效消除臭味問題；他特別強調，學校是孩子們學習成長的重要場所，水利局更是全力支援學校污水納管工作，不僅提供專業的建議、工法和程序，還親自到校詳細說明並給予範例參考，同時也會建議學校可供接入的污水陰井或人孔位置，如果有遭遇管線障礙，也協助建議解決方案。

你想擺脫化糞池的惡臭和麻煩嗎？你想為環境盡一份心嗎？你想省下每年抽水肥的費用嗎？那就趕快加入污水接管的行列吧！污水接管好處多多，市民朋友查詢住家周邊已設置公共污水下水道設施後，即可委託水利、環境工程或土木技師向水利局申請家庭污水排放事宜，一同改善住家生活環境品質，相關流程及表單可至「新北市政府雲端櫃台」查詢，若有相關疑問亦可來電洽詢：02-8923-2300轉3221。

▲公共管線已到達之公園公廁完成接管共計89處。

▲民眾依新北市污水下水道地理資訊系統查詢找到人孔位置後，可至現場比對確認位置。

▲新北市水利局工程於後巷污水管線施工。