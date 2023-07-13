3國中畢業生溺斃　桃園市府風管處加強巡邏...增設圍籬+監視器

▲桃園大溪3名國中生前天在宇內溪上游深潭戲水發生溺斃意外，因山區常有驟雨，溪流深潭暗藏渦流漩渦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市大溪區某國中3名畢業生11日在宇內溪上游深潭溺斃案，死者家屬昨天受訪時希望能增加圍籬與安全巡視等，以減少遊客誤闖危險水域，避免悲劇再度發生；希望桃園市風景管理處指出，將加強危險水域巡邏頻率、視需求增加圍籬、指示牌與監視器等設施。此外，桃園地檢署昨天相驗3名死者，3人均係溺水缺氧窒息死亡，家屬對死因無意見，也沒有特別表示要對何人提告。

桃園市大溪某國中3名畢業生，前天在宇內溪上游某處深潭戲水，結果發生不幸溺斃案件，家屬昨天到現場招魂，並趕赴桃園殯儀館、國軍桃園總醫院等候檢警相驗，其中有家屬建議，應墊高深潭底部，讓水深僅到膝蓋部分，可避免遊客跳水，同時也建議小烏來風景區水域應設置救生員、圍籬等，避免再度發生意外事件，希望悲劇不要再發生。

▲桃園市風景管理處指出，大溪與復興地區危險水域均架設禁止戲水、游泳與垂釣警告標示，未來會加強巡邏頻率、增加圍籬與監視器等，減少遊客誤闖危險水域。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對於家屬建議，市府風管處指出，未來會針對危險水域加強巡邏頻率，同時視需求增加圍籬、指示牌與監視器等設施，以減少意外發生；此外，針對宇內溪深潭部分，因為並非開放性水域，且為禁止戲水區域，並不適合設置救生員。

桃園地檢署檢察官昨天率領法醫，先後在桃園殯儀館與國軍桃園總醫院相驗3名國中畢業生，並針對其餘4名在場國中畢業生與家屬進行複訊，相驗結果均為溺水、缺氧與窒息死亡，家屬對死因均無意見，也沒有特別表示要對何人提出告訴。