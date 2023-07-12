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社會 社會焦點 保障人權

囂張！楊梅巷道遭傾倒24噸黑色廢土　路一半都不見了

▲桃園市環保局前天在楊梅區楊湖路一段巷道內查獲被棄置大量黑色廢土。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市環保局前天在楊梅區楊湖路一段巷道內查獲被棄置大量黑色廢土。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局會同楊梅警方於前（10）日在楊湖路一段某巷道內查獲被棄置大量黑色廢土於路上，當晚查獲溫姓行為人刻意進行棄土，隨即查扣該車並依違反廢清法告發，最高可處30萬元罰鍰，另外行為人隨意棄置土方，依違反廢清法最重恐面臨5年以下有期徒刑，若法院判刑確定，行為人除將依公共危險移送法辦外，後續若法院判刑確定，業者將被吊銷駕照且終身不可考領。

▲桃園市環保局前天在楊梅區楊湖路一段巷道內查獲被棄置黑色廢土，經稽查人員測量多達24噸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市環保局前天在楊梅區楊湖路一段巷道內查獲被棄置黑色廢土，經稽查人員測量多達24噸。

市府環保局指出，7月6日接獲陳情指出，楊梅區楊湖路一段585巷道路路當中遭棄置疑似黏土大量黑色廢土，隨即派出稽查人員前往稽查，發現遭棄置體積約為24立方公尺且佔用一半道路，為避免路人發生車禍危害，環保局隨即啟動緊急應變，以帆布覆蓋並設置警示錐與警示燈。環保局同步採集樣品進行分析並啟動檢警環機制，會同楊梅警分局調閱監視器以車追人。

楊梅警方經多方比對鎖定行為人車輛車號，並於7月10日晚間在楊梅區環東路298巷附近查獲温姓男子駕駛砂石車，車斗上滿載土石方停留路旁，警方到場後將溫姓男子帶回派出所偵訊。

▲桃園市環保局前天在楊梅區楊湖路一段巷道內查獲被棄置黑色廢土，稽查人員晚間會同警方在楊梅環東路上查獲同一輛砂石車，稽查人員立即查扣該車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市環保局前天在楊梅區楊湖路一段巷道內查獲被棄置黑色廢土，稽查人員晚間會同警方在楊梅環東路上查獲同一輛砂石車，稽查人員立即查扣該車。

根據温姓男子現場提供載運土石方證明文件，土石來源為新北市土城區某工程產生，溫男辯稱運送時間太晚所以暫時停放於楊梅區環東路298巷旁，預計翌日上午再出發前往處置場所，但經環保局調查發現，該車輛10日運送路線完全偏移，溫姓男子辯詞完全不可採信。

環保局表示，經楊梅分局、環保局持續訊問6日的廢土方，温姓男子坦承於7月6日棄置之廢土石方係由台北市內湖區某工地產出，經朋友介紹以每車1萬9千5百元代價前往載運，坦承因一時貪圖方便將廢土棄置楊梅區楊湖路一段585巷道路中間，環保局當場依違反廢清法第41條、第46條將本案函送楊梅分局偵辦，並依法將砂石車查扣至保管場。

環保局強調，楊梅警方除依廢清法偵辦外，另將以公共危險罪將溫姓行為人移送地檢署偵辦，後續若法院判刑確定，溫姓行為人將被吊銷駕照，且終身不可考領；桃園隨即啟動「基北北桃」合作機制，協請台北、新北市政府等相關單位進行土方來源調查。另外環保局與警方持續不定期、不定點執行車輛攔查作業，一旦查獲載運廢棄物、剩餘土石方未有合法證明文件或有非法棄置行為，除依法告發處分及扣留機具外，若判刑確定將被交通監理單位吊銷駕駛執照，終身不得考領，倘涉及公共危險亦會有相關刑責。民眾如發現相關污染案件可多加利用免付費報案專線：0800-066666，環保局陳情檢舉專線（03）335－4943，可加速環保局查緝時效，共同打擊污染犯罪以維護清淨生活環境。

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