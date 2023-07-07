桃園正光路公辦都更案開工　張善政：啟動廉政平台保障品質

▲桃園市正光路公辦都更案今舉行開工典禮，市長張善政、廉政署副署長沈鳳樑與桃園地檢署檢察長余秀端等人主持開工儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（7）日主持「正光路公辦都更開工典禮暨機關採購廉政平台啟動儀式時指出，正光路公辦都更案亦即舊司法園區預計將興建2棟255戶社會住宅及1棟警察大樓，預計將於2027年上半年完工；此外，市府跨域合作成立「機關採購廉政平台」，打造安心透明履約環境，公務人員執行公務更可不受外力干擾，進一步保障工程品質。

張善政表示，本案基地早期為警察宿舍，經多年與地方協調溝通，市府將協助17戶警眷戶於更新期間安置於中路一號社宅，待更新後再重新搬回品質更好的警政大樓職務宿舍，同時也將協助打通正光路71巷瓶頸道路，以改善當地交通及周圍環境空間，打造社區新亮點。

張善政也強調，桃園市多數社宅兼具高品質及實用性，同時開放托幼、關懷據點與活動中心等使用，品質受到民眾肯定，期待未來每一個社宅都能持續維持高水準，讓桃園更為宜居。

出席的法務部廉政署副署長沈鳳樑提及，2016年起廉政署以跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督等4大做法推動「機關採購廉政平台」，目前桃園有桃園航空城區段徵收工程、捷運土地開發案及今日開工的正光路公辦都更案3大合作案，實施成果深獲各界肯定，未來將持續結合各界力量，精進完備反貪腐法令，讓台灣廉政更上層樓。

▲桃園市正光路公辦都更開工典禮暨機關採購廉政平台啟動儀式今天上午舉行，市長張善政等人主持動土儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署檢察長俞秀端也說，市府推動「正光路公辦都更案」不僅可改變市容呈現嶄新面貌，另可透過「機關採購廉政平台」結合不同領域專業意見，解決工程中遇到各項問題，同時資訊透明公開化可免除民眾疑慮，讓公務員更能夠勇於任事，廠商能無後顧之憂地推進工程，提供更好品質，她與桃園地檢署都會是公務員最堅強的後盾。

市府住宅發展處處長莊敬權說，公辦都更一直是市府積極推動之政策，目前於桃園、中壢區已累積5案，不同前4案以招商方式辦理，「正光路公辦都更案」面積達9,154.60平方公尺，公有土地約9成，是市府首件直接編列預算主導辦理，可保留更多完整公有地，本案預計在2027年上半年完工為目標。