血滴子從天降！等紅燈水泥磚塊直插擋風玻璃...駕駛：真的嚇死

▲湯姓先生駕駛車輛於北市士林區重陽橋下等紅綠燈，一塊大磚頭突從天而降，插進擋風玻璃。（圖／湯先生授權提供）

記者黃宥寧／台北報導

當時真的害怕極了！北市士林區4日下午發生一起驚險事件，湯姓先生駕駛車輛於重陽橋下停等紅綠燈，沒想到疑橋墩上水泥塊直接落下，插進車輛擋風玻璃，所幸磚塊卡在玻璃上，沒掉進車內，這也讓湯先生當場嚇壞，同時他也跪求行車記錄器，想得知磚塊到底從哪飛來。

網友湯先生於臉書社團《我是士林人~我是北投人~我是大同人【士林區、北投區、大同區、中山區、內湖區、南港區、松山區、信義區、大安區、文山區、中正區、萬華區~可PO》PO文問：請問今天下午大約14：28分，跪求行車紀錄器，重陽橋下等紅綠燈左轉延平北路6段，橋墩水泥塊掉落，需要後方車輛的紀錄器，旁邊機車騎士有的也可方便提供感謝。

▲疑橋墩上掉落水泥磚塊，險砸到駕駛。（圖／湯先生提供）

湯先生餘悸猶存向《ETtoday新聞雲》表示，他當時駕駛車輛準備上班，沒想到停等紅綠燈時，天上突掉下一大塊磚塊，直直插在破擋風玻璃上，當場嚇得魂飛魄散，也讓他趕緊打雙黃燈示警，大腦更上演「人生跑馬燈」的一瞬間。最後他也無奈說，已經有報警處理，若確定磚塊是橋上所掉下來，將會向北市政府申請國賠，轄區警也正調閱相關畫面追查。

▲湯先生愛車內裝模樣曝光。（圖／湯先生提供）

對此，該篇文章也引起網友們留言說「這裡已經不是第一次了」、「科技執法，調監視器」，也有人說「請民意代表處理一下就好了，因為這確是橋樑上的建物」。