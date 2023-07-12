高中想半工半讀！兒闖小烏來禁區溺死　清寒父嘆：沒想到玩出事

▲小烏來死者父親指出，家裡是低收入戶，兒子本來高中要半工半讀，沒想到出來玩出事。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

昨(11)日下午1時33分桃園市復興區小烏來發生溺水死亡事件！7名國三生相約該處戲水，不料其中2名蘇姓、1名陳姓15歲國中生跳水後，遭漩渦捲入受困，搶救後送醫不治。其中1名死亡的蘇姓國中生父親表示，家裡是低收入戶，兒子是獨子，本來想半工半讀唸啟英高中減輕家中負擔，沒想到出去玩出事，家人都很難過。

▲國三生小烏來天空步道下戲水，3人溺斃，現場畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘇姓國中生父親指出，小孩是獨子，家裡是低收入戶，兒子本來想半工半讀唸啟英高中，減輕家中負擔，沒想到昨天高中放榜去玩天空步道玩卻出事，家人都很難過。父親表示，聽當地人說，那個水有漩渦，瀑布很激烈，下面有天空步道，連當地人都不敢下去。

該起悲劇發生於11日，高中放榜後7名國三生相約到小烏來天空步道下方（宇內溪上游）戲水，不料，才跳第一次水，5人就遭漩渦捲入，其中2人奮力脫困，但因體力不支受困對岸，另外3人則是受困水中。

▲風管處表示，該處禁止戲水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警消獲報後到場搶救，於下午3時09分先救起陳姓、蘇姓學生，下午3時27分再救起另名蘇姓學生，由復興分隊救護車送往恩主公醫院。3名學生被救起時，均已失去生命跡象，3人送醫搶救後都不治。

桃園地檢署檢察官12日上午兵分二路前往桃殯、國軍桃園總醫院相驗，要釐清3名學生的確切死因。