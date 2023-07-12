3國中生溺斃家屬招魂　陽光男籃球夢碎...父：盼悲劇到此為止

▲桃園市大溪區7名國中三學生昨天相約到復興區天空步道戲水，卻造成3名學生不幸溺斃意外，家屬今天早上在現場招魂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區7名國三畢業生昨天慶祝高中放榜錄取，相約到復興區宇內溪上游戲水，卻造成3人溺斃，家屬今（12）日前往出事地點天空步道下方水域招魂，其中蘇姓學生父親悲傷地說，孩子開心打電話向他報備「考上高中了」要與同學慶祝出去，沒想到是去玩水。身為籃球校隊的陳姓學生，同樣在意外中失去生命，他的父親說，孩子會游泳，聽說是為救同學才發生不幸，現場水域危險，希望市府能改善，讓悲劇到此為止。

▲桃園市大溪區7名國中三學生昨天相約到復興區天空步道附近水域戲水，家屬今天上午在現場招魂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市大溪區某國中7名畢業生昨天下午慶祝錄取高中職，7人相約到復興區天空步道下方的宇內溪上游戲水，未料卻進入公告禁止戲水區域，其中有3名學生跳入深達6公尺深水潭後，卻遲遲未見上岸，其餘同學見狀下水救人，最後卻釀成2名蘇姓學生與1名陳姓學生不幸溺斃。

3名死者家屬今天上午在法師陪同下，到出事的宇內溪水域現場進行招魂法事，家屬呼喚3名孩子該回家了，現場氣氛凝重，家屬悲痛流淚難過不捨。

▲桃園市大溪區7名國中三學生昨天在復興區天空步道附近水域戲水不幸溺斃，其中陳姓學生家屬表示十分難過與悲痛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

死者蘇姓學生父親透露，這起意外突然發生讓他感到很意外難過過，孩子昨電話告訴他，「我考上了」，並報備說要與同學外出慶祝，但卻不知道孩子是與同學去玩水，意外發生後接到通知，家人都十分不捨與震驚。

另一名陳姓家長也表示，兒子已錄取新屋高中，他是籃球校隊，原本要上高中後希望能繼續打籃球當校隊，他在校人緣很好，重義氣且善良，聽說是另兩位同學跳水後沒上岸，他才二度跳水救人，卻發生意外，他也希望主管機關能夠改善深潭危險環境，希望悲劇到此為止。

▲桃園市大溪區7名國中三學生昨天相約到復興區天空步道附近水域戲水發生溺斃意外，市府早已在現場附近架設禁止戲水公告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

復興區發生學生溺斃事故水域，位於復興區小烏來風景區遊客中心附近，市府風景管理處在現場附近水域架設「暗藏渦流、禁止戲水」等警告標誌，儘管潭面看似平靜，但卻暗藏渦流，市府公告全年禁止戲水，但該處水域圍籬早已被破壞，遊客才得以自由進出，因而發生悲劇。