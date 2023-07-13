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社會 社會焦點 保障人權

竊盜2人組機車電纜全都偷！監視器全都錄　他問：拍的清楚嗎？

▲邱、廖竊盜2人組先竊取機車。（圖／桃園警分局提供）

▲邱、廖竊盜2人組先竊取機車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

51歲邱姓與49歲廖姓男子組成竊盜集團，先行竊取機車再至工地竊取電纜線及空壓機等物品，以此規避警方查緝，警方獲報後立即組成專案小組進行追查，透過監視器影像先將廖男查緝再循線在超商內將邱男逮捕。邱男到案後反問警方「拍得清楚嗎？」讓員警啼笑皆非，經出示影像資料，邱男當場啞口無言，偵訊後將2人函送偵辦。

▲▼再至工地內竊取電纜線、空壓機、釘槍等物品。（圖／桃園警分局提供）

▲▼再至工地內竊取電纜線、空壓機、釘槍等物品。（圖／桃園警分局提供）

▲▼再至工地內竊取電纜線、空壓機、釘槍等物品。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局中路派出所員警追查5日凌晨桃園區國際路某巷道同時有2部機車失竊一案，員警積極調閱周邊監視畫面，經過濾鎖定廖姓男子及邱姓男子(51歲)涉嫌犯案，且經比對2人衣著特徵另涉嫌一起工地竊案。

員警於昨日23時許先於國際路攔查廖男到案，再循線於附近超商內查獲正在等廖男的邱男，員警告知廖男已被查獲時，邱男當場愣住，繼續詢問其工地一案時，邱男始終沉默，員警告知其犯行難逃監視系統，他反問「拍得清楚嗎？」讓員警啼笑皆非，經出示影像資料，邱男當場啞口無言，後經追查兩人共涉及2起機車竊盜及2起工地竊盜，將竊得電纜線、空壓機、釘槍等物品變賣花用，全案依法移請偵辦。

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