苗栗山區逮女毒販...警破門2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸泡奶安撫

記者鄧木卿／台中報導

台中警方獲報苗栗後龍山區一名47歲陳姓女藥頭，挺著肚子開車四處販毒，後來時機成熟卻碰上她臨盆、做月子而暫緩逮捕行動，沒想到陳女生下男嬰後，仍持續載著嬰兒四處販毒，車內還擺滿嬰兒用品掩人耳目。警方日前破門逮人，男嬰見一群陌生人，嚇得大聲哭鬧，剛剛踹門逮人的鐵漢勇警，馬上變身奶爸泡奶安撫小男嬰。陳女移送苗栗地檢署後遭法官裁定羈押，事後也被檢察官起訴。

▲▼台中警方到苗栗山區逮捕女毒蟲，屋內有個2月大嬰哭鬧不止，男警秒變奶爸泡奶安撫。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局刑大偵八隊獲報，陳姓女子長期在苗栗後龍地區販毒牟利，跟蒐期間，發現陳女因有孕在身，經常出入醫院產檢，但懷孕期間仍持續開車販毒，即使產下男嬰，仍然載著2個月大的嬰兒四處販毒，還隨身攜帶各式嬰兒用品掩飾販毒行為，減低遭警察盤查或追緝的風險。

警方跟監後，趁陳女下車購買日常用品上前逮捕，並帶回租屋處搜查，查扣已分裝好的海洛因、安非他命共17包（約23公克）、吸食器、電子磅秤、分裝袋1批、手機及現金5萬2000元等，搜索過程，男嬰哭鬧不止，男警只得化身奶爸 泡奶才安穩睡著，嬰兒後來交由陳的前夫帶回照顧。

警方訊問後，將陳女依毒品罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，經法院裁定羈押，檢察官調查後也將陳女起訴。