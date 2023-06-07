吸毒慣竊偷百萬Lexus！ 遇攔查衝撞4警車　所長破窗逮人受傷

▲彰化毒犯慣竊衝撞警車。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化41歲劉姓竊嫌， 5月間到埔鹽鄉偷百萬Lexus後，再懸掛2塊偷來的車牌四處尋找作案對象，警方昨（6）天深夜在員林市山腳路發現他的行蹤上前攔查，劉開車逃逸，連續衝撞4輛偵防車、警車，一名機車騎士受波及、所長在壓制中雙臂被玻璃受傷，最後將劉男逮捕，並在其車上找到海洛英毒品及吸食器等，偵訊後依妨害公務、竊盜、毒品、傷害等罪嫌依送地檢偵辦。

員林警分局初步調查，5月26日有埔鹽鄉民眾報案價值百萬Lexus轎旅車被偷，大村鄉也有民眾機車遭竊、車牌不翼而飛，隨即組成專案小組展開追查，發現是劉姓竊賊所為，昨天深夜在其員林市山腳路6段劉男租屋處埋伏，恰巧要出門的劉男見到員警，隨即開車衝撞警車逃逸，波及路旁的機車，騎士倒地受傷送醫所幸無大礙，警車被撞後，立即展開攔截包夾，雙方追逐100多公尺後，最後被逮捕。

才剛上任1天的東山派出所長朱祐禎，見劉嫌衝撞警車又不肯下車，先破窗將劉車引擎熄火、再從後座進入用警棍壓制、並噴辣椒水，再由另一名員警將他拖行下車，過程中雙臂被玻璃割傷，警方當場在車上查獲K他命、安非他命、海洛英及吸食器，還有做案工具，依妨害公務、竊盜、毒品、傷害等罪嫌依送地檢偵辦。

▲員警破窗進入。（圖／民眾提供）