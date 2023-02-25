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社會 社會焦點 保障人權

大哥販毒犯判刑20年跑路　2小弟「不離不棄」24hrs時4槍保護

記者鄧木卿／台中報導

桃園市55歲陳姓男子去年9月因為2條毒品、1條藥事法，被桃園、新竹地院判刑20年，在蕭男、鍾男2名小弟安排下藏匿在台中某大樓，3人一切開銷全仰賴陳男供應，2小弟不但擁有1長槍、3短槍全天候保護，連主臥室都讓出來給陳男使用。台中警方獲報攻堅，順利將3人緝捕到案，發現不僅陳遭通緝，連蕭男也因毒品判刑15年，將陳蕭兩人解送服刑，鍾男則被收押。

▲▼陳姓毒犯被判刑20年，藏匿台中2個多月後落網，2名死忠小弟持4把槍保護。（圖／民眾提供，下同）

▲▼陳姓毒犯被判刑20年，藏匿台中2個多月後落網，2名死忠小弟持4把槍保護。（圖／民眾提供，下同）

▲▼陳姓毒犯被判刑20年，藏匿台中2個多月後落網，2名死忠小弟持4把槍保護。（圖／民眾提供，下同）

陳男因為2項毒品、1項藥事法，分別被桃園和新竹地院判處18年、1年、1年，去年9月拒絕到院執行，在小弟們安排下，躲藏在台中西屯區某棟大樓，社區住戶看這3名陌生男子應非善類，主動通報警方。

▲▼陳姓毒犯被判刑20年，藏匿台中2個多月後落網，2名死忠小弟持4把槍保護。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局刑大偵七隊獲報後布線查緝，發現陳男幾乎足不出戶，一旦出門，就是交易毒品，而且都是大買賣，躲藏期間，生活起居全由小弟負責，陳男躲了2個多月後就被攻堅逮捕，屋內查扣改造槍枝1長3短、子彈數百顆、海洛因31.53公克、安非他命35.67公克、FM2毒品30.73公克、現金9萬多元。

▲▼陳姓毒犯被判刑20年，藏匿台中2個多月後落網，2名死忠小弟持4把槍保護。（圖／民眾提供，下同）

警方表示，陳男不但遭判20年，連51歲蕭姓小弟也因毒品重判15年，小弟們經濟來源全靠陳男供應，連槍枝費用也是陳男提供，2名小弟對陳男言聽計從，隨侍在側，24小時持槍保護。

▲▼陳姓毒犯被判刑20年，藏匿台中2個多月後落網，2名死忠小弟持4把槍保護。（圖／民眾提供，下同）

警方將陳男、蕭男移送地檢署執行，鍾男則依毒品、槍砲、通緝罪嫌移請台中地檢署偵辦，目前收押中。

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