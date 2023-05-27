LINE取名「海尼根」專賣海洛英　警過濾1個月監視器...終於逮到他

▲▼台中警方調閱1個多月前的上百支監視器，還好未被新影像洗板，順利逮捕綽號「海尼根」的毒犯。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前透過藥腳供出上游藥頭44歲的張姓男子，但交易時間是在1個多月前，警方仍不放棄，根據藥腳提供的時間、地點，調閱上百支監視器，經過不斷交叉比對，還好影像還在，沒有被新影像「洗掉」，經由藥頭的機車車牌順利查出其身分。而張男不但吸食、販賣海洛英，啤酒也愛喝海尼根，就連Line也取名「海尼根」。

台中刑大偵五隊日前逮捕一名藥腳，該藥腳供稱毒品是1個月前向綽號「海尼根」購買，警方擔心時日過久，路口監視器影像會被新影像「洗板」之虞，錯失破案先機，但仍然抱著希望，調閱該交易地點四周2百公尺以內、交易時間前後1小時的所有監視器，影像數量高達上百支。

警方雖取得監視器，但也有可能換來一場空，因為影像資料太多，經逐一比對、抽絲剝繭，分析可疑人車，逐步縮小範圍，終於看到藥腳和藥頭，再往前追溯，依稀可見藥頭騎車身影，根據車牌查出藥頭身分。

警方上門逮人時，才發現張男已因毒品被別單位抓進台中看守所，經出示藥腳供詞和交易時地，張男坦承不諱，因此毒品案罪加一條，依違反毒品危害防制條例第4條規定，販賣第一級毒品，可處死刑或無期徒刑，處無期徒刑者，得併科3千萬元以下罰金，呼籲民眾不要以身試法。