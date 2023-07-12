侯友宜赴台東聽民意　「友柯議員」全程陪同：盼侯總統造福在地生計

▲侯友宜到台東拜訪，曾表態力挺民眾黨主席柯文哲參選總統的台東縣議員陳宏宗全程陪 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台東報導

國民黨總統參選人侯友宜今（12日）至台東，與縣長饒慶鈴共同和地方民代、鄉鎮市長、農漁會幹部交流，其中，值得關注的是，曾表態力挺民眾黨主席柯文哲參選總統的台東縣議員陳宏宗，今天更是全程陪同，表明希望「侯總統」未來當選能夠造福台東縣，倒戈態勢明顯。

台東鳳梨釋迦自救會長吳村田表示，感謝侯友宜長期在新北市協助農產銷售，相信侯友宜當選總統一定會苦民所苦，替2300萬人民努力；侯友宜也強調，一定會在平等尊嚴下跟對岸進行務實交流，確保農友生計。

侯友宜指出，小時候協助家裡從事農務，能深深體認農友的辛勞，這幾年台東釋迦銷售到大陸遇到困難，而新北作為同是台灣這片土地的一份子，協助農產銷售「本來就是應該做的事」。但只靠內銷無法解決農友困境，在饒縣長跟自救會還有大家的幫忙下，成功和對岸協調，重啟銷售。

侯友宜也呼籲，中央政府應該要站在農友立場，以及為了打擊詐騙犯罪，與對岸在平等尊嚴下進行務實對話，而不是將兩岸溝通協調抹成統戰，「千萬不能用意識形態，傷害農民」。



饒慶鈴表示，在鳳梨釋迦最辛苦、賣不到中國大陸的時候，侯友宜立刻致電關心問候「我可以怎麼幫你？」且連續兩年，新北市都是第一的採購王，新北果菜市場也是最大的供銷場域，感謝侯友宜長期對農產銷售的協助。

吳村田則說，中國大陸市場中斷後，「農民真的很苦、很苦」，感謝侯市長大力幫忙銷售，以及饒縣長、國民黨協助打通通路，「大家一定全力支持侯友宜，相信侯總統一定是苦民所苦，不只農民，一定會替全台灣2300萬人民的生計努力。 」

侯友宜隨後也前往「紅葉谷綠能溫泉園區」參觀，了解地熱資源開發，並如何結合觀光，推動地方創生、吸引青年回流。當看到園區內保留極具特色的棒球屋頂，勾起侯友宜兒時回憶，表示「紅葉少棒」是當年大家一定要關注的共同話題。

最後侯友宜則與關山、鹿野、池上、海端、延平等縱谷五鄉鎮鄉親座談，包括閩南、客家、山平地原住民的地方仕紳、部落頭目等，皆不分族群到場力挺高喊「總統好」，陳宏宗更是全程陪同，表示希望侯總統未來當選能夠造福台東縣。

而面對地方所提出的反對台九線戰備跑道、快速道路興建、國有財產署土地公地放領、基礎建設不足等問題，侯友宜也承諾未來當選總統將全力和鄉親並肩作戰，一起來解決，讓台東能夠有好的建設，讓孩子可以回鄉發展。