幼兒餵藥案不起訴！藍諷「信賴變誣賴」　綠：侯友宜造成恐慌

▲民進黨新聞部主任張志豪。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

板橋幼兒園餵藥案新北地方檢察署12日偵查終結，所有被告都不起訴處分。國民黨總統參選人侯友宜競辦諷民進黨參選人賴清德「信賴變誣賴」，限期24小時道歉，對此，民進黨發言人張志豪反批，侯友宜未第一時間行政調查並協助幼童及家長檢測，才造成恐慌。

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲、江怡臻、柳采葳今天召開記者會，宣布再次給副總統賴清德1次24小時內道歉的機會，若賴清德24小時內道歉，競選辦公室就撤回法律告訴，否則賴清德就是死皮賴臉、醫德淪喪、信賴變誣賴、清德變缺德。

對此，張志豪表示，本案受害孩子的家長代表稍早已發出聲明，強調諸多疑點和亟待市府協助事項，但侯友宜作為新北市長，未第一時間行政調查並協助幼童及家長檢測，才造成恐慌，現在又不顧受害孩子和家長，利用本案進行惡劣的政治操作和攻擊，民進黨予以強烈譴責。

張志豪表示，新北市政府及侯友宜一開始就向外界宣告說這個案子是有問題的，同時惡意指控說帶風向的是民進黨，並進行提告濫訴，耗費司法資源，製造社會恐慌。

張志豪重申，侯友宜曾在6月8日在政大與學生座談前，媒體受訪時明確指控「幼兒園老師居心叵測，竟對幼兒做出令人痛心的事」，而新北市政府教育局也在6月9日針對該幼兒園進行廢照及裁罰，試問侯友宜為何對該幼兒園祭出廢照處份？民進黨強力呼籲，新北市政府的行政調查應盡速完成並對外公布，全力守護受害家長及孩子的健康安全，不要持續政治操作本案，傷害孩子和家長。