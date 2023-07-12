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板橋幼兒園餵藥案不起訴　綠議員：無法獲得公平正義

▲民進黨新北市議員鄭宇恩質詢侯友宜核廢問題。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市議員鄭宇恩。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市板橋幼兒園餵藥案，新北地檢12日偵結，包括彭姓園長以及已離職的趙姓教師在內共9人，均給予不起訴處分。對此，民進黨新北市黨團總召、市議員鄭宇恩表示，遺憾新北市府行政效率不佳、錯失最佳檢驗時間，今天偵結讓該案無法獲得應有的公平正義；市議員卓冠廷亦指，這證實新北市長侯友宜未審先判，指責老師居心叵測，造成社會動盪。

鄭宇恩表示，面對新北地檢署全案偵結，家長ㄧ定很難接受不起訴的結果，很遺憾此次事件新北市政府錯失最佳檢驗時間，也因為新北市政府行政效率不佳，造成呈現信者恆信，不信者恆不信的結果，今天新北地檢署案件偵結，讓這起令社會震驚的案件無法獲得應有的公平正義，該黨團仍然要呼籲新北市政府，應要積極行動面對人民的聲音，好好的執行作為政府的職責，不要有行政效率不佳造成社會齟齬不斷讓大眾人心惶惶。

黨團副召集人張維倩表示，她在2019年就曾要求增加托嬰監管雲，此次案件中最重要提供證據的監視器畫面無法取得，發生此次事件後將1萬2299份連署結果向新北市議會再次進行提案，該提案獲過半數議員連署附議，除民進黨團議員附議外，更有國民黨、無黨、民眾黨等部分議員共同連署。藉由此社會高度關注案件新北市能建立起完善的幼兒園托藥機制、事件處理SOP，讓家長放心、孩子能有安心的學習環境。

卓冠廷補充，此案不起訴，證實侯友宜確實未審先判，在沒有充分調查下把幼兒園停業，又指責老師「居心叵測」，正是造成社會動盪的元兇，但至今侯友宜及教育局卻沒有負起應有的政治及行政責任，相關單位也沒有跟社會大眾及相關單位正式道歉，對於新北市政府的態度感到憤怒。他說，也請大家同理家長在此案件中對於孩子的擔心，民進黨籍議員會持續監督新北市政府。
 

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