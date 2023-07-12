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美偵察機惹怒北韓！金與正連2日強烈警告　韓聯社：實屬罕見

▲▼北韓,朝鮮,金與正,勞動黨（圖／路透社）

▲金正恩胞妹金與正連兩日，罕見公開談話「劍指」美軍偵察機行為。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

美國空軍戰略偵察機在北韓周邊飛行，引發多方關注。陸媒引述《朝中社》報導，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正連續兩日發表談話，對於美軍行為表達極度不滿。南韓媒體《韓聯社》也指出，金與正僅相隔9小時、連續兩天就同一事件發表談話「實屬罕見」。

陸官媒《環球時報》引述《朝中社》報導稱，金與正昨11日發表談話，「對於美軍的挑釁性行動，韓軍方冒昧出面插嘴，堅稱是『韓美正常飛行活動』，再次否認美侵害朝方主權的事實。」

報導指出，北韓國防省發言人10日針對近期美軍空中偵察行為發出嚴正警告，韓軍方「立即否認美軍嚴重侵害主權的事實。」金與正當天也做出談話。

報導表示，金與正說「我軍已向美軍方發出了嚴正警告。我們授權反覆警告，美軍不侵犯我方經濟水域而在其外水域進行偵察行為，我們不會對此做出直接回應，但若再逾越海上軍事分界線侵犯我方經濟水域，就將會採取分明堅決的行動予以回應。」

報導強調金與正談話，「要是美國依然無視朝方警告，仍沒感到其會面臨何等危險，那不是我們的錯。更何況，要是遭到慘禍的話，那顯然會成為自作之孽。」

▲▼美軍U-2S偵察機10日下午完成任務，降落在南韓京畿道平澤市駐韓美軍烏山基地。（圖／CFP）

▲美軍U-2S偵察機10日下午完成任務，降落在南韓京畿道平澤市駐韓美軍烏山基地。（圖／CFP）

南韓媒體《韓聯社》昨報導也分析，金與正僅相隔9小時、連續兩天就同一事件發表談話「實屬罕見」，連日的放話「意在加劇緊張氣氛，併為朝軍發起挑釁製造藉口」。

據韓國《中央日報》報導，《朝中社》11日刊發金與正的談話一個多小時後，韓國聯合參謀本部表示，「朝方今天再次就韓美同盟在公海上空的正常飛行活動通過威脅性言行故意製造緊張局勢，強烈敦促朝方立即停止上述行動。」

此外，美國國務院發言人馬修·米勒(Matthew Miller)於當地時間10日表示，針對威脅擊落美軍偵察機的言論，美方敦促北韓不要採取使事態升級的行動。

中國外交部發言人汪文斌在昨天對於此事回應，有關方近期多次派遣戰略武器在半島開展軍事活動，這究竟是有助於重啟對話，還是隻會激化矛盾、加劇緊張，現實已經作出了回答。希望有關各方正視半島問題癥結，堅持政治解決方向，維護半島和平穩定。

汪文斌說，中方始終致力於勸和促談，推動各方均衡解決各自合理關切。有關方應承擔自身責任，用行動將「無條件對話」的表態落到實處，而不是說一套做一套。

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