南韓首爾再降驚人暴雨！地鐵緊急停駛15分鐘　老翁遭河水沖走喪命

▲南韓首爾光化門11日降下豪雨。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

受到西藏高壓、北太平洋高壓擴張形成一條狹長的低壓槽和鋒面影響，南韓首都圈、中部地方、湖南地方、釜山等全國各地今（11）日起再度降下雨量驚人的暴雨，導致傳出道路和住宅淹水、河水氾濫等災情，當局緊急調升首都圈、釜山豪雨警報，首爾地下鐵1號線更一度因此停駛15分鐘，而一名70多歲的老翁則不幸溺斃。

根據《韓聯社》，南韓全國各地11日降下「奇襲暴雨」，從6月25日起至今的全國平均降雨量為273mm，早已達到往年梅雨季平均降雨量（356.7mm）的75%，如此在短時間內的驚人降雨量為首都圈（首爾、仁川、京畿道）、大邱、光州、江原道帶來不少災情，京畿道利川市11日時雨量達64.5mm、江原道原州市時雨量則為61mm。

▲南韓大邱廣域市壽城區11日降下豪雨。（圖／達志影像）

其中，京畿道驪州市一名70多歲的老翁暴雨中在河邊散步、運動，慘遭氾濫的河水沖走而失蹤，家屬緊急向消防當局報案，最後消防人員於11日下午1時26分在距離失蹤地點100公尺處發現老翁冰冷的遺體。

光州廣域市北區某公寓大樓的托兒所則因雨勢過大導致天花板崩塌，鄰近公寓大樓出入口的天花板鋼鐵也因此掉落；至於仁川廣域市南洞區某聯立式公寓則傳出地下1樓淹水，消防當局抽出10噸積水；而大邱廣域市則傳出排水道堵塞，導致道路淹水等。

首爾特別市11日突然降下暴雨，尤其九老區更是達到「極限豪雨」（1小時降雨50mm、或3小時降雨90mm），因此區廳針對梧柳洞、高尺洞、開峯洞、宮洞的民眾透過手機簡訊發送緊急災難警報，提醒民眾注意暴雨帶來的危害，而首爾地下鐵1號線永登浦站至衿川區廳站則從下午3時56分停駛，直到15分鐘後才於下午4時12分復駛。

▲南韓首爾特別市九老區道林川氾濫，附近道路淹水。（圖／CFP）

南韓氣象廳指出，直到12日為止，首都圈、江原道內陸地區、江原道山區、忠清南北道、湖南地方、慶尚北道北部內陸地區降雨將達50至120mm，慶尚北道約20至80mm，江原道東部沿岸、慶尚南道、濟州島、鬱陵島、獨島、西海5島等約為5至60mm。

氣象廳也警告，中部地方截至12日上午為止將出現伴隨暴風、打雷、閃電等時雨量達30至70mm的暴雨。