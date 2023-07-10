別以為金正恩不敢！北韓曾擊落公海美預警機　31美國大兵墜海慘死

▲美國空軍EC-121預警機1969年遭北韓擊落，31名機組人員全數喪生，屍體透過航空母艦運往日本佐世保。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國空軍從上周起連續3天派出RC-135偵察機、U-25偵察機、RQ-4全球鷹無人偵察機飛往韓半島（朝鮮半島）執行任務，卻遭北韓（朝鮮）國防省指控領空遭到侵犯，因此威脅不排除擊落無人機。其實，過去北韓曾經成功擊落在公海飛行的美國偵察機，導致美軍31人死亡，華府甚至計畫以核武報復平壤當局。

根據韓媒《中央日報》，北韓國防省今（10）日上午以發言人為名義發表聲明指控，表示美國空軍近來一連串派出偵察機飛往韓半島（朝鮮半島），甚至侵入領空達數十公里，表示不排除「效仿前例」將之擊落；為此南韓聯合參謀本部表示，北韓單方面說辭是有違事實的無稽之談，目的在於如何以政治手段和透過威脅戰略，達成躲避國際制裁的目的。

南韓聯合參謀本部10日表示，美國空中監視偵察資產（偵察機）在韓半島（朝鮮半島）周邊區域飛行屬於例行性的偵察活動，認為北韓國防省所發表的聲明只會助長區域情勢更加緊張。

南韓軍方內部關係人士在北韓國防省發表聲明的3個小時後指出，北韓單方面的主張根本毫無談論價值，「現實上，一般偵察機只要在數百公里外就能蒐集敵方情資，何必非得進入北韓的領空，講這話到底誰會相信？」

北韓國防省在聲明指出，「沒有人能夠擔保，美國空軍偵察機在朝鮮東海（日本海）就不會被擊落」，並指出過去3起美軍偵察機被擊落的案例，此話被視為平壤當局對華府的言語威脅。

▲美國空軍RC-135W電眼偵察機。（圖／達志影像／newscom）

其實，美國海軍一架洛克希德EC-121預警機就曾於1969年在北韓咸鏡北道清津市東南方向東海（日本海）公海上空執行偵察任務時，慘遭北韓2架米格-21戰鬥機擊落，造成美軍31名機組人員全數喪生，一度導致華府和平壤關係緊張，美國時任總統尼克森甚至計畫以核武報復北韓，最後只能作罷。

1994年12月，駐韓美軍OH-58偵察直升機飛越軍事分界線（MDL），慘遭北韓擊落，造成美軍1人死亡、1人遭俘虜；2003年，北韓米格-29、米格-23等戰鬥機計畫在公海將美軍RC-135偵察機引誘至北韓，最後計畫宣告失敗。

報導指出，北韓宣稱美軍軍機入侵領空的同時，卻未針對「敵國」軍機採取任何應對行動，說明平壤當局的說法毫無根據。

韓國國防安保論壇事務局長申宗佑（신종우，音譯）分析，「若無匿蹤功能的偵察機或轟炸機進入領空，即便是防空能力落後的北韓，也一定早就探測得到，但北韓卻未使用防空武器或出動戰機，其毫無根據的說法不攻自破。」

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