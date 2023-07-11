台東兒童運動公園遭蓄意破壞　縣府呼籲愛惜公共建設

▲台東兒童運動公園遭蓄意破壞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

甫於日前舉辦啟用典禮的縣內第一座旗艦型兒童特色公園─台東兒童運動公園，近日卻傳出部分主題遊戲遭人蓄意破壞，台東縣政府除了譴責破壞行為，並立即向警方備案。



台東縣政府表示，位於台東縣立體育場後方得兒童運動公園，於5日開放使用，是縣內第一座旗艦型兒童特色公園，縣府致力落實兒童表意權，還邀請未來的主要使用者與專業工作坊團隊，共同探討台東孩子想要的遊戲場內容，最終方案設計構想呼應場域前身台東舊站，有台東鐵道旅行、時光隧道故事牆，並依台東特色設計熱氣球意象之攀爬架、森林挑戰型冒險遊戲場、鐵道滑索、旋轉陀螺、倉鼠滾輪等共13項主題遊戲，適合6-12歲孩童的遊戲區。





啟用後備受民眾好評，台東縣政府每日早上皆會派員進場整理環境並檢視設施是否故障，惟近日接獲多起故障通報，經調閱監視器畫面，發現有多位民眾連續多日聚集在此進行蓄意破壞行為。



縣府建設處指出，已派員至警局報案，並請員警加強巡邏台東兒童運動公園，縣長饒慶鈴呼籲民眾愛惜公共設施，依告示牌正常合理使用遊具，勿蓄意破壞，並一起維護遊戲場整潔，垃圾請自行帶回家，勿隨意丟棄。