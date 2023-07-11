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關山警宣導列車開進教會　強力宣導6大詐騙手法

▲局關山分局偵查隊於日前，利用海端鄉廣原村龍泉教會集會時機，前往教會實施防詐騙宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山分局偵查隊，利用海端鄉廣原村龍泉教會集會時機，前往教會實施防詐騙宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局偵查隊於日前，利用海端鄉廣原村龍泉教會集會時機，前往教會實施防詐騙宣導。於宣導中分享曾經處理過的案件及6大常見詐騙手法，且適逢暑假期間，也向現場大小朋友強力宣導「青春專案」，請家長注意孩童交友及網路使用狀況，若有異常行為，可向校方或是警察求援。

由於現今詐騙案件手法不斷推陳出新，時而老調重彈，令人防不勝防。為提升民眾防詐意識，關山警察分局「打詐團」於日前，主動將宣導列車開進海端鄉廣原村龍泉教會，實施防詐及青春專案宣導。

▲局關山分局偵查隊於日前，利用海端鄉廣原村龍泉教會集會時機，前往教會實施防詐騙宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

除向年長者解說常見「假網拍、假投資、假檢警、假交友、解除分期付款及猜猜我是誰」等6大詐騙手法外，另針對「少年輔導委員會行政輔導先行、不接觸新興毒品與（電子）菸害」、「不參加幫派組織吸收少年與涉入校園暴力」、「不參加詐欺集團成員或擔任車手」、「不散佈兒少性私密影像相關犯罪與被害」、「強化網路安全觀念，不網路誘拐、霸凌、詐騙、個人隱私安全保護」及「防制深夜留連不當場所」等6大工作主軸加強宣導，灌輸預防青少年犯罪的正確觀念。

關山警察分局表示，反詐騙及青春專案是當前重要工作，將持續運用轄內文健站、老人日托、教會集會、社區治安會議及各鄉(鎮)辦理活動時機，主動或受邀前往宣導，期達暮鼓晨鐘之效。再次提醒民眾，接到陌生來電或訊息，請遵循「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，請務必保持冷靜，並撥打110及165反詐騙專線諮詢，以免被騙。

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