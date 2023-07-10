桃園愛心協會愛心善款50萬　連7年助台東偏鄉學童暑假學習營

▲桃園愛心協會愛心善款50萬，助台東偏鄉學童暑假學習營。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



桃園市圓夢愛心關懷協會愛心不中斷，連續7年愛心善款，捐贈台東縣偏鄉學校，協助學生暑假學習不中斷，並於10日在台東縣政府2樓簡報室舉辦捐贈典禮，由教育處長蔡美瑤主持，圓夢愛心協會理事長謝慧謹捐贈愛心善款50萬元給台東縣復興、新園、鸞山、海端、霧鹿、北源、忠孝、三間、寧埔以及東大特教學校等10所國小，此筆善款將作為各校舉辦暑期學習營之經費。

處長蔡美瑤致詞時特別感謝桃園市圓夢愛心關懷協會辦理「讓愛延續 偏鄉寶貝」愛心活動，以及謝慧謹理事長不遺餘力已連續7年號召很多善心人士慷慨解囊捐贈縣內偏鄉學校暑假活動經費，讓學生的學習不因暑假而中斷，今天這場次也是協會成立以來第114場的活動，將各界資源挹注於教育，確實能為社會帶來強而有力的正向力量，希望透過此次捐贈活動，使台東縣學生們能感受到社會的溫情，在感恩惜福之餘，進而學習關心、關懷回饋周遭的人事物。



謝慧謹理事長則指出，圓夢愛心協會自成立以來堅持「每月一愛」的愛心活動，每個月都能夠號召成千上百的好朋友一起來做公益，才短短9年多的時間，一直在台灣各地巡迴傳愛，照顧各個角落、各個弱勢族群。而因為台東孩子的眼睛純真而清澈，讓她第一次來到時就特別喜愛，因而也定下協會每年暑假支持台東孩子學習活動的目標。

在各界善心人士對協會的信任與支持下籌募到50萬元，可以用來幫助缺乏資源的偏鄉孩子在暑假期間學習不中斷，協會也規劃辦理城鄉交流的活動，讓台東與桃園的孩子能夠有機會進行交流互動展視野，彼此互相學習、共同成長。