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台東馬偕小兒科洪華希醫師　獲第9屆紫絲帶獎

▲醫師洪華希(右2)榮獲「第9屆紫絲帶獎」，縣長饒慶鈴(左一)特別頒贈紅榜恭賀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲醫師洪華希(右2)榮獲「第9屆紫絲帶獎」，縣長饒慶鈴(左一)特別頒贈紅榜恭賀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「紫絲帶獎」為保護服務工作最高榮譽獎項，自103年起由衛生福利部表揚在社政、衛生醫療、警政、教育、司法、檢察等相關專業領域，投入家庭暴力、性侵害及性騷擾防治，及兒少、老人與身障保護工作且表現優異者，今年台東馬偕紀念醫院小兒科暨小兒腸胃科主治醫師洪華希榮獲「第9屆紫絲帶獎」殊榮，縣長饒慶鈴特別頒贈紅榜恭賀。

台東縣衛生局表示，台東馬偕紀念醫院小兒科暨小兒腸胃科主治醫師洪華希，於109年到台東服務至今，更於111年該院承接「衛福部東區兒少保護區域醫療整合中心計畫」時，擔任計畫主持人，針對診斷和治療受傷嚴重的兒虐個案，提供全面的身心診療。並同時加強與社政單位的合作，確保兒虐個案能夠獲得適切的醫療服務，並帶動台東縣內醫療院所在兒少保護醫療方面的專業知識和敏感度提升，為受虐兒在未來的成長及人際相處中提供協助。

衛生局長孫國平指出，紫絲帶運動是一個國際性反暴力運動，象徵「反暴力」的精神，依據衛生福利部110年統計，台東縣兒少受虐人數中，6歲以下兒童佔21.4％，為提升受虐兒少身心科的照護與生活品質，衛生局也積極爭取台東縣第三期綜合發展實施方案「醫療品質及緊急醫療提升計畫」補助經費，藉由引進優秀的兒少精神科專科醫師，提供完善的心理健康照護，再加上洪華希醫師不僅以專業和信念為基礎，為台東縣盡心盡力、竭盡所能，致力於反對兒少受虐行為，關懷並服務因受暴而陷入困境的受害兒童，榮獲紫絲帶獎實至名歸。

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