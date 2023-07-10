成功鎮藝術共創《日常，聲，形》　13、14日登場

▲駐地藝術家蔡坤霖於駐地期間，進行地方聲音採集。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023台東美術館藝術下鄉藝術駐地計畫首場工作坊，將於13、14日一連2天，在成功鎮原住民文物館熱烈登場，這場次《日常，聲，形》聲音採集共創工作坊，由藝術家蔡坤霖與成功鎮原住民文物館攜手合作，透過日常聲音的採集，作為共創的媒介，邀請居民共同參與雕塑成功鎮日常的聲音樣貌。

文化處則指出，台東縣政府自2021年起以「交會地方。藝駐共創」為核心，媒合地方文化館與藝術家進行駐地創研交流計畫。今年度「複復返/returns」以地景 (Landscape) 為核心，由台東美術館串連成功鎮原住民文物館、長濱書粥及鹿野區役場三地合作，邀請蔡坤霖、李宗諺、謝騆瑜等3位藝術家，藉由各自擅長的媒材、創作視角及能量，透過地方學習及互動的經驗分別於三地進行駐地創研。

駐成功藝術家蔡坤霖過去有豐富水下聲音採集並塑型的經驗，近年來著重於聲音與環境之間的關係覺察，並透過歷史現場的踏查、地方引路與聲音等多元形式，嘗試提出自身與環境之間新的認識路徑，代表作包含台南B.B.Art「念唸」（2019）台北尊彩藝術中心「看不見得聲音」（2016）、美國克里夫蘭Waterloo Arts「Treesure House」（2015）、台北台新銀行文化藝術基金會「當我們這樣聽/說」（2015）、台北關渡美術館「音鄉」（2011）等。

此次《日常，聲，形》-成功聲音採集共創工作坊，由駐地藝術家豐富的聲音採集經驗，帶領參與成員製作聲音採集器，並實際於成功鎮內進行聲音採集，最後進行聲音雕塑製作。