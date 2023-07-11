台東環保局呼籲體檢冷氣機　預防滴水污染





▲台東環保局呼籲體檢冷氣機。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

酷熱的夏天，許多民眾會開冷氣消暑，但冷氣機如果長時間未使用及清潔，其濾網、冷凝(冷卻)水集排水設備易堆積污垢阻塞、因排水管未裝妥或破損，冷凝水溢漏、滴落他人土地或定著物致污染問題，所發出｢滴答滴答」的聲音造成擾鄰，台東縣環保局呼籲民眾定期檢查及清潔維護冷氣機冷凝水排水設備，並提醒民眾，如稽查發現住家冷氣機滴水情形，經限期未改善，可依廢棄物清理法罰款1200元至6000元；但屬公寓大廈住戶者，適用｢公寓大廈管理條例」，由管理委員會勸導改善，如未改善，其得報請建築主管機關查處。

環保局指出，冷氣機冷凝水未經適當管道排放或防治，致直接或間接滴落他人土地或定著物，會勸導限期7日內改善，期限屆滿複查，如未改善，即屬污染環境行為，可依廢棄物清理法罰款1200元至6000元；另屬公寓大廈住戶，依據｢公寓大廈管理條例」，先向管理委員會反映處理，如未改善，管委會得報請建築主管機關查處，亦有其罰款規定；環保局今年1至6月受理冷氣機滴水陳情案件，計有4件，都先給予勸導改善。

環保局呼籲，民眾事先做好冷氣機排水組件檢查清洗措施，共同維護環境品質；另外如民眾發現有冷氣機滴水情形，除公寓大廈由其管委會處理外，環保局全天候24小時受理陳情，請撥免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或使用公害陳情網頁(https://ww3.epa.gov.tw)、手機APP「公害報報」等方式報案。