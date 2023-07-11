　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小孩超商打破牛奶！家長拒賠42元嗆店員：在台北沒人叫我付錢

(圖／翻攝自FB)

▲小孩摔破超商牛奶，家長責怪店員沒把東西放好，還拍拍屁股就走人。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

小孩子在超商打破商品，身為小孩的家長，是否要代替小孩進行賠償，相信各位心中都有答案。就有一名家長在目睹自己小孩打破超商的牛奶後，不僅拒絕賠償，還揚言「在台北打破也沒人叫我付錢」、「就是不付錢，不然去台北告我啊」等語，讓身為超商店員的網友超級無奈。

近日有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，內容中表示，一名家長帶著小孩到超商買東西，結果小孩打破店內的牛奶。但該名家長不僅沒有教育小孩，反而是責怪店員「沒把東西放好」。之後更態度惡劣的對店員表示「在台北打破也沒人叫我付錢」、「就是不付錢，不然去台北告我啊」等語，最後把東西丟在桌上就直接走人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後店員實在氣不過，所以選擇報警處理，警察聽到如此情況時也十分傻眼，最後還是該名店員的友人幫忙支付42元費用，才讓店員不用自掏腰包賠償。如此情況也讓該名網友大嘆「這年頭什麼客人都有」。

該名網友事後也表示，後來應該是經過警察的協調後，該名家長有過來付錢，店員也將朋友代墊的費用歸還回去。不少網友在看到貼文後，紛紛留言表示「可以把那位家長的嘴臉給我們看看嗎」、「我弄破超商飲料我都會買單，這跟店員有沒有放好有啥關係」、「以前讀書是學有理走遍天下，現在是不要臉走遍天下」、「真替小孩的未來擔心啊」、「更多的是默默放回架上，讓它漫延再漫延 ，直到流光光或是店員發現為止」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

延伸閱讀
棄蘋果成AI霸主1／不再屈就iPhone代工老三　與輝達站隊股價一個半月翻倍漲超越鴻海
女友常噴連環響屁…他被嚇醒「濃濃屁味嗆到暈」　單親爸崩潰：孩子抱歉了
校內「玩通靈板」疑中邪…36學生集體昏厥　目擊者抖曝：軀體詭異扭動

ET快訊
快訊／行人闖紅燈要停讓！三寶變多　交長：罰500元將提高
5億高中生案成焦點！　律師許哲維背景曝
熱炒店挨酸回擊「到底想吃多少」：看怎麼戰下去
快訊／雨區擴散！大雷雨「開炸4縣市」　連轟1小時
獨／通過率最低的一題　58%考生都答錯
快訊／台中路樹突倒塌！4車經過被壓　驚險影片曝
名師變狼師！她痛訴「國二到大二」遭性侵　至少10女受害
快訊／大雷雨開轟2縣市！狂炸半小時　示警區域出爐
八點檔女星罹癌！　工作停擺兩年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／行人闖紅燈要停讓！三寶變多　交長：行人違規罰500元將提高

登革熱單周爆增125例！疫情擴至4縣市　台南熱區新增永康區

基北區高中免試入學「落榜人數增3倍」！創新高原因曝

上周新冠日增190例中重症、33死　疾管署宣布第4波疫情「已過高峰」

全國最便宜通勤月票爆被冒用　盧秀燕撂重話：私下借卡最重停權

小孩超商打破牛奶！家長拒賠42元嗆店員：在台北沒人叫我付錢

快訊／雨區擴散！大雷雨「開炸4縣市」　雨彈連轟1小時

機場商家免招標延10年營運期！延約方式霧裡看花　前交長揭問題點

半年就被騙11億！NCC辦打詐論壇　攜業者精進「防電信網路詐欺」

快訊／國家警報響了！大雷雨開轟2縣市　「示警區域」出爐

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

快訊／行人闖紅燈要停讓！三寶變多　交長：行人違規罰500元將提高

登革熱單周爆增125例！疫情擴至4縣市　台南熱區新增永康區

基北區高中免試入學「落榜人數增3倍」！創新高原因曝

上周新冠日增190例中重症、33死　疾管署宣布第4波疫情「已過高峰」

全國最便宜通勤月票爆被冒用　盧秀燕撂重話：私下借卡最重停權

小孩超商打破牛奶！家長拒賠42元嗆店員：在台北沒人叫我付錢

快訊／雨區擴散！大雷雨「開炸4縣市」　雨彈連轟1小時

機場商家免招標延10年營運期！延約方式霧裡看花　前交長揭問題點

半年就被騙11億！NCC辦打詐論壇　攜業者精進「防電信網路詐欺」

快訊／國家警報響了！大雷雨開轟2縣市　「示警區域」出爐

選秀明登場！統一獅預計選6到7人　蘇泰安：有子偉一定選

快訊／行人闖紅燈要停讓！三寶變多　交長：行人違規罰500元將提高

台東環保局呼籲體檢冷氣機　預防滴水污染

2024 大選倒數6個月！ 應曉薇盼藍營團結：多頭馬車往ㄧ個方向跑

媒體報導背後有「中資」　鋼鐵人發聲明嚴正駁斥！

登革熱單周爆增125例！疫情擴至4縣市　台南熱區新增永康區

南消大橋高級救護隊成功夾出噎住異物　救回昏迷患者

楊丞琳連續九年「準時慶生李榮浩」❤️　洩他嘟嘴討親私照放閃

每坪86.1萬！　10年社區頂破永和房價天花板

基北區高中免試入學「落榜人數增3倍」！創新高原因曝

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

城隍警示小心火和電　4生肖注意

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

UNIQLO「免費好康」被挖出

台鐵插座貼勿用標語！專家曝無視下場

熱炒老闆「狂接罵人電話」再發聲！

變天集水彈　最快周末恐有颱風生成

Dcard風向變了！一票挺北科大學生

周末可能有颱風　威脅台灣機率曝

大雷雨開轟高屏！雨彈狂炸半小時

白飯之亂掀「台灣吃到飽」4亂象　鄉民直戳盲點

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點

更多熱門

相關新聞

他目睹「勾乾爹」進摩鐵！女友淚：錢太多離不開

他目睹「勾乾爹」進摩鐵！女友淚：錢太多離不開

一名男網友抱怨，女友在當荷官，自己也非常支持，沒想到某天去接女友下班時，竟看見女友和一名男人進去摩鐵，自己則在外等了3小時；事後攤牌，女友卻告訴他，只是把這件事看待成工作，讓他相當為難。

打雷時別洗澡？美CDC揭雷雨天禁做這些事

打雷時別洗澡？美CDC揭雷雨天禁做這些事

被愛犬狂襲胸！她去檢查才發現罹患乳癌

被愛犬狂襲胸！她去檢查才發現罹患乳癌

天熱狂喝1飲品！他驚現「可樂尿」體溫38度

天熱狂喝1飲品！他驚現「可樂尿」體溫38度

陳凱倫任教校方宣布暫停聘僱　這句卻引發眾怒

陳凱倫任教校方宣布暫停聘僱　這句卻引發眾怒

關鍵字：

爆廢公社公開版周刊王

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

城隍警示小心火和電　4生肖注意

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面