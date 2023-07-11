小孩超商打破牛奶！家長拒賠42元嗆店員：在台北沒人叫我付錢

▲小孩摔破超商牛奶，家長責怪店員沒把東西放好，還拍拍屁股就走人。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

小孩子在超商打破商品，身為小孩的家長，是否要代替小孩進行賠償，相信各位心中都有答案。就有一名家長在目睹自己小孩打破超商的牛奶後，不僅拒絕賠償，還揚言「在台北打破也沒人叫我付錢」、「就是不付錢，不然去台北告我啊」等語，讓身為超商店員的網友超級無奈。

近日有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，內容中表示，一名家長帶著小孩到超商買東西，結果小孩打破店內的牛奶。但該名家長不僅沒有教育小孩，反而是責怪店員「沒把東西放好」。之後更態度惡劣的對店員表示「在台北打破也沒人叫我付錢」、「就是不付錢，不然去台北告我啊」等語，最後把東西丟在桌上就直接走人。

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最後店員實在氣不過，所以選擇報警處理，警察聽到如此情況時也十分傻眼，最後還是該名店員的友人幫忙支付42元費用，才讓店員不用自掏腰包賠償。如此情況也讓該名網友大嘆「這年頭什麼客人都有」。

該名網友事後也表示，後來應該是經過警察的協調後，該名家長有過來付錢，店員也將朋友代墊的費用歸還回去。不少網友在看到貼文後，紛紛留言表示「可以把那位家長的嘴臉給我們看看嗎」、「我弄破超商飲料我都會買單，這跟店員有沒有放好有啥關係」、「以前讀書是學有理走遍天下，現在是不要臉走遍天下」、「真替小孩的未來擔心啊」、「更多的是默默放回架上，讓它漫延再漫延 ，直到流光光或是店員發現為止」。

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