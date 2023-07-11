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男友突蹲下「幫陌生孕婦綁鞋帶」！ 她氣炸：肚子又沒很大

男友幫孕婦綁鞋帶讓她相當不爽。（示意圖／PIXABAY）

▲原PO認為孕婦自己一個人逛街很奇怪。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

孕婦出門在外有許多不方便，一般人看到通常都會上前幫忙。不過一名女網友抱怨表示，男友看到路上孕婦鞋帶掉了，居然甩開她的手去幫忙綁鞋帶，讓她非常不爽，「都孕婦了，是不會換沒鞋帶的鞋嗎？」貼文一出，引發討論。

原PO在《匿名公社》表示，逛街時男友突然甩開她的手，跑去幫一個陌生的年輕孕婦綁鞋帶，讓她相當不爽，「雖然男友說對方是孕婦不方便，但我看她肚子也沒很大，而且都孕婦了，是不會換沒鞋帶的鞋嗎？還有都懷孕了，還自己逛街不是很怪嗎？」

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原PO說，「反正他不開心我也不爽，妳們可以接受男友幫陌生的女人嗎？道德魔人不要噴我。」她認為，不是發生在自己身上的事情，當然誰都可以很大方，但今天換成是自己的男朋友這樣做，「我就不信妳不會生氣。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「熱心助人怎麼了嗎」、「就算妳覺得妳男朋友讓妳不爽，也不是妳攻擊孕婦的理由」、「好體貼的男友，很少男生知道孕婦懷孕會彎不下腰，這件事就連某個女的也不知道，奉勸分手，他值得好女人」、「孕婦很多不方便，大氣一點」、「等妳懷孕時，妳就會知道很多不方便」。

不過也有人認為，「不懂為何生氣就要被罵這麼難聽，自以為這樣是有愛心的，有沒有考慮過孕婦的感受？今天換作我是那位孕婦，沒被鬆開女友手的先生嚇死，也會尷尬死。若真的不便想要上前幫忙，是否也該尊重女友一下，更該尊重孕婦的意願」、「雖然我也是孕婦，不過如果有人突然幫我綁鞋帶我也會嚇到」。

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