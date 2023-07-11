地球剛經歷「史上最熱7月」　聯合國警告：氣候變遷已失控



▲這幾天台灣天氣高溫難耐，大家要注意補充水份。（圖／記者李毓康攝）

圖文／CTWANT

近日根據美國緬因大學數據，全球日平均氣溫從7月以來，已經3度刷新高溫紀錄，今年7月初，算是地球有氣溫紀錄以來，最炎熱的一周。而在這個高溫頻頻創下紀錄的季節，聯合國秘書長也提出警告，表明地球的氣候變遷，已出現失控情形。

世界氣象組織在今天公布了有關氣候的初步研究結果，指出眼下地球不論陸地或海洋的氣溫，都正在打破紀錄，「可能為生態系統和環境帶來毀滅性影響」。世界氣象組織氣候服務主任修伊特（Christopher Hewitt）更表示，隨著聖嬰現象發展，預期接下來會聽到更多打破高溫紀錄的消息，「這些影響將延續到2024年」，並警告這樣的現象，對地球來說並非好事，需要全球高度關注。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也對外表明，「我們現在正在見證的情況，表明氣候變遷已經失控」。

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而造成地球近期高溫紀錄的最大原因之一，根據《美聯社》報導，推測是南極洲異常溫暖的冬季。尤其今年6月，全球海平面溫度明顯上升；南極海冰面積，更達到有衛星觀測以來，當月的最低程度，打破先前6月的紀錄。科學家警告，這件事突顯了全球氣候變遷的嚴重性，值得外界必須加速因應作為，以免海洋大幅暖化，會對全球的大氣、氣候產生更負面的效應。

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