四川驚現罕見天象「雙太陽」一前一後高掛天空！專家解密真相

記者鄭思楠／綜合報導

今年夏季異常炎熱，多地氣溫超40攝氏度，走在路上都快「熱到融化」。四川宜賓近日有網友拍到罕見天象，當天天空居然出現「兩個太陽」，一前一後藏在雲層中。拍攝者驚呼，自己也第一次見，「是不是宇宙卡Bug了......。」對此，專家也做出了詳細解釋。

據《極目新聞》報導，7月7日，四川宜賓有網友拍下了「雙日凌空」的景象，只見天空中有兩個太陽一前一後隱藏在雲層之上，看起來十分夢幻，該影片也十分清晰，將這一天上異象拍得十分清楚。

對於這一個奇異的現象，網友驚呼，「難道天上真的有10個太陽？」還有網友打趣表示，「該不會真的是宇宙在卡bug吧？」還有網友猜測，是不是幻日現象？

華中科技大學物理學院天文學系副教授周恩平解密稱，天空中只有一個太陽，也並不是網上所說的幻日現象，拍出這樣的影片多半是由於手機拍攝算法問題，成像為兩個太陽。

▲四川驚見兩個太陽。（圖／翻攝自網易網）

周恩平根據影片內容推測稱，影片中最初看就是一個太陽，只是因為上下都有雲，前邊也有雲遮擋，就不是一個完整的圓面，然後網友在拉近焦距放大時，手機的算法識別到用戶在拍攝落日，於是進行了一些算法處理，這個時候因為雲的遮擋和顯露出來的太陽的不規則形狀，讓手機的算法出現了問題，進而拍出了「兩個太陽」的效果。

周恩平指出，影片中有一塊雲的表現也十分奇怪，「這塊雲擋住了左側那個『太陽』，但是右側那個『太陽』的圓面在這塊雲前方是完整的，那就說明右邊那個『太陽』比雲更靠近我們，左側那個『太陽』在雲的另一側，這顯然是不合理的，因為太陽在大氣層之外。」他補充道，手機拍攝算法處理出「兩個太陽」的情況還比較常見。

關於網上部分網友稱，這一現象和幻日這一天文現像比較類似，周恩平解釋，幻日現像是太陽光線經過高空的冰晶發射折射，而產生一種光學現象，人們看到的多出的「太陽」實際是太陽的虛像。幻日中的虛像和真實太陽的夾角一般是22°，但這個影片畫面中兩個「太陽」的夾角明顯沒有22°。

他談到，若這個現象真是因為光學原因導致，無論是折射、散射，兩個太陽一定是有一個真太陽和一個虛像，但無論是哪種情況，虛像和真太陽不會互相遮擋，「像如果和真太陽疊在一起，那就是形成了一個原本太陽形狀的畸變。比如筷子插在水杯裡的水中，因為水折射了光線，這時候你看到筷子好像被彎折了 ，但是你不會看到筷子的像被筷子擋住。」

2022年11月23日，內蒙古呼倫貝爾一市民曾發現天空同時出現三個太陽，並持續了5個小時左右。為什麼天空中會出現三個太陽？對此，科學網紅「中國氣象愛好者鄭遠」科普稱，這是一種特殊的大氣光學現象稱為「幻日」，由太陽光經過大量冰晶折射而形成。要形成「幻日」需要同時具備多個條件，首先，太陽高度不能太高；其次，天空中要有足夠多且能透光的高雲，高雲中還要存在大量六角形冰晶。此外，還需要觀測人的觀測角度特別合適才能看到或拍到這種景觀。

鄭遠表示，近年來關於「幻日」的新聞報導和攝影作品頻繁曝光，主要原因是空氣質量持續改善以及攝影裝備的發展和普及。