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大陸 大陸焦點 特派現場

四川高架橋才11年「一大片斷裂垮塌」誇張畫面曝！車輛遭吞沒自燃

大陸中心／綜合報導

大陸社交軟體6日瘋傳一則影片，四川恩廣高速達萬段一大橋部分橋面凌晨發生恐怖坍塌，2車行駛過被吞沒，慘受損後自燃。官方事後堅稱，事故是當地降雨引起塌方，工程質量方面沒有問題。不過，據現場影片顯示，巨大橋面墜入谷底，斷面很整齊。據悉，達萬高速2010年1月15日開工建設，2012年12月18日實現全線通車目標。

▲▼恩廣高速一橋面坍塌。（圖／翻攝自紅星新聞／影片）

▲恩廣高速一橋面坍塌。（圖／翻攝自紅星新聞）

據《青蜂俠》報導，四川恩廣高速達萬段一橋梁6日凌晨發生垮塌，現場有車輛被困。影片顯示，事發點垮塌處路面出現明顯高低落差，有車輛在此處發生事故。

當地相關部門一名工作人員表示，事故是山體滑坡所致。事故已導致兩車受損3人受傷，暫無人員死亡目前傷者已送醫。

不少網友驚呆直言，「 百年大計這才幾年？」、「幸虧沒大型車通過，不然又背鍋了」、「肯定是美帝搞的」、「天天叫著基建強魔啊」、「真豆腐腦」。

▲▼恩廣高速一橋面坍塌。（圖／翻攝自紅星新聞／影片）

▲車輛受損起火。（圖／翻攝自影片）

6日下午，四川省交通運輸廳工作人員回應稱，經現場初步勘探，事件原因是大橋的周邊山體突然崩塌，巨石沖毀萬州至達州方向單幅橋梁墩柱，造成橋面部分坍塌，「近期當地降雨較多，從而引起了塌方，屬於自然災害，工程質量方面沒有問題。」

至於涉事橋梁需要多久能夠恢復正常通行，上述工作人員表示尚不清楚，「目前，現場塌方還沒有處理完，後續將對外通報進展。」

中國公路網信息顯示，G5012恩廣高速達萬段是國家高速網G5012恩廣高速的重要組成部分。該項目全長63.8公里，橋隧比達32.3%，起於達州市通川區魏興鎮，經宣漢縣、達川區及開江縣進入重慶境。達萬高速2010年1月15日開工建設，2012年12月18日實現全線通車目標。達萬高速先後榮獲四川省建設工程「天府杯」金獎、省「五好高速」、國家優質工程獎，達萬高速開江收費服務區榮獲全國百佳服務區，達萬高速七里收費站榮獲「全國職工書屋」示範點、「最美中國路姐團隊」榮譽。

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