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大陸 大陸焦點 特派現場

6大人爭搶接萌娃下課　最後勝出者自拍賊笑：你們都別來了！

▲▼ 6大人爭搶接送萌娃下課 。（圖／翻攝 白鹿視頻）

▲6大人爭搶接送萌娃下課 。（圖／翻攝 白鹿視頻）

記者任以芳／綜合報導

放暑假了，大陸各地幼兒園課程結束。四川一名媽媽分享生活趣事，小孩幼兒園畢業念書的最後一天，家裡6個大人爭先恐後去接孩子，正當大家還在「爭搶」，外公即時發出的語音留言和「賊笑」自拍照，讓其他競爭者立刻斷了念想，十分搞笑。

陸媒報導，四川成都一名黃女士分享家庭微信群的趣聞，當天她發訊息指出，孩子讀幼兒園最後一天，看誰想把握放暑假之前，最後接孩子放學的機會。結果群裡4位老人爺爺、奶奶、外婆、外公和夫妻倆開始爭搶起來。

奶奶第一個留言說「我來接」，黃女士的先生第二個留言「我去」。接著是外婆動作超快，「我接，我馬上出來了。」爺爺也留言「我去、我去！」

▲▼ 6大人爭搶接送萌娃下課 。（圖／翻攝 白鹿視頻）

▲外公先發制人，提早出門接外孫女下課。（圖／翻攝 白鹿視頻）

正當大家搶成一團，外公發出語音表示，「不好意思！我已經到了幼兒園，你們都不要來了。」隨後發出一張自拍照，難以掩飾得意的賊笑。

孩子媽媽黃女士看到後，覺得自己父親很搞笑，同時深刻感受長輩對孩子的愛。

她也介紹，家裡總共6位大人帶一個孩子，常常都會爭搶去接送，都很寵愛她。平時帶孩子去看書，孩子在圖書館裡看書，6個人坐外面等，家庭氛圍一團和氣，也彼此珍惜相聚時間。

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