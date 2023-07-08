橄欖球熱血「老男孩」黃華中　西進10年拼「逆齡人生」

記者鄭思楠／四川瀘州報導

5月24日的四川瀘州當天氣溫25℃，下午1點烈日炙熱，西南醫科大學的一群年輕男孩正在進行一場5分鐘的橄欖球對抗賽，他們滿臉通紅，頭髮末梢滴答滴答地落汗珠，運動服黏在身上，好像剛被瓢潑大雨澆了一樣。「跑！跑！跑！」、「好球」⋯⋯！台籍教練黃華中看到隊員們一個漂亮的「達陣」得分，也開心的叫出聲來。這位曾經的台灣橄欖球代表隊選手，以這樣的方式一直堅持在這項運動的第一線。

當天，《東森新媒體ETtoday》記者來到位於四川省瀘州市的西南醫科大學，已經66歲的黃華中仍然面色紅潤、精神抖擻，看起來就是一個熱愛運動的老男孩，他一開頭就中氣十足的說，「橄欖球就是我的生命」。從2012年底，他從台灣前往大陸執教，一路輾轉北京、安徽、遼寧、福建，到現在的四川，他都努力尋找一塊「全新的橄欖球場」，繼續衝撞奔跑。

▲黃華中正在指導這群孩子們。（圖／記者鄭思楠攝）

「不到2小時就做出了留在瀘州的決定」

出生於1957年的黃華中，曾是台灣手球國家隊選手、台灣橄欖球國家隊選手，從2001年開始成為一名裁判，曾吹判2001年的世界運動會（日本秋田）7人制橄欖球比賽、2005年亞洲盃橄欖球錦標賽（香港）等賽事。

2013年，已經56歲的黃華中決定西進大陸，展開他的教練職業生涯，從中國國家青年橄欖球隊技術顧問，安徽蕪湖青年隊，遼寧省橄欖球男隊，福建省橄欖球隊，北京四中順義分校，山東省隊技術代表等，累積豐富的執教經驗。之後疫情爆發，直到2022年2月，才在西南醫科大學橄欖球項目負責人劉堯的邀請下，接下了現在的工作。

第一次來到西南醫科大學的那天，黃華中花了不到2小時就做出留下的決定。用劉堯的話說，「我們一起打了好像一個多小時，談了對橄欖球運動發展的看法和一些經歷，雙方就一拍即合。」

不過，黃華中卻在1年多後接受記者採訪時，說出了自己當時神速決定的2個原因。黃華中認為，「我跟台灣很多醫生都是非常非常好的球友，有的甚至在同一個隊伍打球。」其實，在台灣不算主流運動的橄欖球，卻是一群名醫的最愛，包括高雄義大醫院的院長杜元坤。杜元坤是台灣橄欖球企業聯賽「台北元坤隊」的贊助者，並同時擔任領隊。

而另一個原因則是，黃華中在1975年考上輔仁大學時，才第一次接觸到了橄欖球這項運動。黃華中覺得這是一個天大的緣分，「這群孩子跟我當時一樣，都是大學才接觸橄欖球運動，就會有一種天然的親切感。」直到現在，黃華中一直留在瀘州，擔任西南醫科大學男子橄欖球隊教練。他說，「對於我們這樣的橄欖球愛好者，就希望普通老百姓以及青年學子都可以一起玩這項運動，這樣子而已。」

▲黃華中用麻將來演示戰術。（圖／球隊供圖）

帶大學隊，對於黃華中來說還是第一次，「專業的球員你要訓練起來就很簡單，你教他的話，他可能可以馬上舉一反三，而且條件普遍不錯。」但現在，帶領這樣的一群橄欖球「新人」，黃華中認為，「完全沒有經驗，還在一步步摸索。」

都說四川人好打麻將，黃華中來到四川後，也入境隨俗想出一招，戰術用麻將來演示。比賽前，他常常拿出一排麻將放在桌面上，就直接跟隊員們熱火朝天的演示起來。

橄欖球運動，是一個充滿「力」與「美」的運動。黃華中認為，大陸孩子的身體條件和素質都特別優秀，「我的身高當時只有168公分，體重只有60公斤，但是在大陸，我隨時能夠找到身材185公分、體重是80幾公斤的孩子。」

經過1年多的相處，黃華中坦言，自己最看重的並不只是隊員們的技術提升，「橄欖球剛好可以培養孩子吃苦耐勞和團隊合作精神」、「其實我在這裡就是只教他們怎麼樣把橄欖球打好，並且把橄欖球的精神傳承下去」。

對於登陸執教，黃華中再次強調，「大陸孩子們的條件跟身體狀況真的都特別特別優秀。」他停頓一下繼續說，「可是當時大陸本土教練因為技戰術的關係，跟世界接軌並沒有這麼的完美，當然台灣橄欖球已經比較成熟，所以我是希望我能夠透過來大陸執教，把大陸選手競技水平向上提升。」

▲黃華中和球隊合影。（圖／記者鄭思楠攝）



「這是大陸本土培養的教練做不到的」

橄欖球場上，教練們都人高馬大、體格壯碩，帶著一群面孔還略顯青澀的隊員在場上來回奔跑跳躍。橄欖球在中國大陸是極其小眾的運動項目，目前正在興起，發展空間廣闊。而台灣橄欖球運動發展較早，技術成熟，經驗豐富。得益於近幾年大陸高校參與橄欖球運動的人數不斷增加，重視程度和支持力度也在不斷提升。

2018年7月，西南醫科大學橄欖球隊正式成立。2018到2019年球隊的學生以體育學院的學生為主。從2019年開始，球隊參與學生逐漸從體育專業學生擴散到醫學相關專業的學生。目前，參與訓練學生總人數在30人以上，其中28人都是醫學相關專業學生。

雖然成立沒幾年，但西南醫科大學橄欖球隊已經獲得不俗的成績，2019年獲得大陸全國大學生7人制橄欖球賽獲得專業組第八名，2021年獲得大陸全國大學生7人制橄欖球賽非專業組第四名。

21歲的冉歐是西南醫科大學中西醫學系學生，上大學才接觸到橄欖球這項運動，大一下學期加入橄欖球隊，「當時基本沒有接觸過這個運動，感覺到這個球隊非常團結，橄欖球的正直、熱忱、團結、紀律、尊重這五大精神，特別符合我對於運動的想法。」

▲黃華中第一次帶大學隊。（圖／記者鄭思楠攝）

唐柯涵則是法學系，今（2023）年3月才開始訓練，是受同學慫恿來參加球隊，沒想到最後卻徹底沉迷。僅僅2個多月，在教練的幫助下，他的技術急速提升，甚至被黃華中大讚「極有天賦」。唐柯涵提到，「橄欖球綜合性非常強，有身體的對抗以及技戰術，隊員也非常的團結，非常的熱忱，這些都是非常吸引我的地方。」

對於黃教練，2個男孩談到最多的就是，認真負責。唐柯涵說，「教練非常的嚴格，但場下的時候也非常關心我們。」冉歐則說，「台灣教練非常嚴格，訓練計劃更加的清晰，對於日常生活和訓練都非常關心，為人非常慈祥和負責。」

西南醫科大學橄欖球隊成立後受到了全世界橄欖球屆的關心，疫情前，紐西蘭和巴西的外教每年都會來學校幾次推廣橄欖球，幫助球隊訓練。可最終，劉堯卻選擇了台灣教練。

「像黃教練，還有之前的紐西蘭、巴西教練，其實他們都是帶過高水平隊伍的一流教練，都是因為熱愛這個運動本身才來這裡，希望橄欖球的種子在這裡可以生根發芽成長」，但劉堯坦言，相比其他外教，「黃教練身上多了一層『家』的情懷。」

劉堯也說，「黃教練從來不會因為同學哪一個技術掌握不好或者球沒打好去說同學，他唯一去說同學的時候是他們態度不端正的時候。」他補充道，「這是所有本土培養的教練做不到的。」

▲黃華中西進10年。（圖／記者鄭思楠攝）

「橄欖球No Side精神」

1990年，大陸第一支橄欖球隊-北京農業大學（現中國農大）橄欖球隊成立。1992年，在台商黃曉峰的支援下，台北巨人橄欖球俱樂部的林鎮岱率領台灣專業教練團隊來到北京農業大學，開始了長期的訓練指導。同年8月，由台商出資舉辦的北京華遠盃英式橄欖球賽開賽。這是中國大陸首次舉辦英式橄欖球賽，也是大陸與台灣橄欖球隊伍間第一次交流。

當時，黃華中作為台北巨人俱樂部球員，在北京參與第一屆華遠盃橄欖球賽。雖然已經過了30多年，他回憶起來還相當有感觸，「中國農業大學當時雖然作為主辦方，但那時才開始訓練1年多，沒有那麼多經驗，所以在預賽就被日本隊給打敗。」

談到這段回憶時，他臉上泛起了溫暖的笑容，「那時候我們就告訴農大的同學說，『沒事，等我們下一場對他們的時候，我們怎麼樣幫你們找回顏面來』。」之後，台北巨人隊連續兩場擊敗了日本的大學隊。

最後，巨人隊一路打到決賽，對手還是日本。黃華中還記得，那天傾盆大雨，最後，巨人隊拿下冠軍，但大陸的球員們卻留在場內，在雨中熱情地為巨人隊加油打氣，「這種球員的互動交誼，讓我非常懷念。」這樣的初次印象，也似乎預告了他後面長達10年的登陸經歷，「我也希望橄欖球運動的傳統以及精神，希望能夠帶給大陸的學生們。

▲黃華中告誡自己的學生要敬畏橄欖球的五大精神。（圖／球隊供圖）

橄欖球「No Side精神」是體現橄欖球比賽的運動精神，No Side（在英文也稱作full time）指的是象徵比賽結束的吹哨聲，表示在比賽以外的地方是不分敵我的，「哨音一吹響之後，他喊No Side意思就是比賽結束了，已經沒有邊界了，大家全部都是一個橄欖球的大家庭裡面的成員。」

球員不只要有「體力，技術，耐力，毅力，爆發力」，更需要有好的「品德與紀律」。就像橄欖球講究的五種精神，正直、尊重、團結、熱情、紀律。黃華中告誡自己的學生，「必須要對這五種精神負責，不能夠走歪門邪道；要對橄欖球運動保持興趣，才會為它付出；七人制橄欖球是一項團體運動，沒有團結是打不了的；最後是尊重，比賽完畢之後就是No Side，不分彼此。」

今年下半年，西南醫科大學男子橄欖球隊將獲邀前往台灣比賽，這將是兩岸青年橄欖球好手新一次的交手，黃華中表示，「目前全隊就是在積極備戰中。」21歲的冉歐將作為主力參賽，他認真說道，「非常想取得一個很好的成績，也特別想去台灣看一看。」

這10年來，黃華中所到的地方，都是橄欖球場的延伸。談到未來的規劃，已經66歲的他大笑，「我沒有記年齡這些東西，年齡不是邊界，只要你熱愛都不會有限制，只要有人願意請我執教我都願意。橄欖球就是我的生命。」