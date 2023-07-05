陸餐廳辦「大胃王比賽」遭查　監管局稱：已觸犯《反食品浪費法》

記者林郁婷／綜合報導

四川宜賓一間餐廳舉辦大胃王挑戰賽，只要參賽者在規定時間內吃完108個抄手，就不需要付錢，並且速度越快，獎勵越多，名額僅限4位，事後老闆將比賽影片分享在網路上，卻遭到當地市場監管局立案調查。

據《法治日報》報導，這間位於四川宜賓敘州區的餐廳，近日舉辦大胃王比賽，要求參賽者在一定時間內吃完108個抄手，完成就能免單，每個人還可依照吃的速度，獲得相應獎勵，共開放4個名額。

比賽影片在網路上引發關注，卻也讓餐廳被市場監管局盯上。市場監管局以收到民眾舉報為由，對餐廳進行調查，負責人員表示，沒吃完的食物都會直接倒掉，這行為已觸犯《反食品浪費法》，並且涉嫌誤導消費者超量點餐。

▲餐廳違法辦大胃王比賽遭調查。（圖／翻攝自微博／法治日報）



《人民日報》也稱「絕不容許大胃王挑戰賽死灰復燃」，需要監管部門「及時制止、依法打擊」，才能徹底清除死灰復燃的空間和條件。

大陸在2021年4月通過「反食品浪費法」，表明浪費食物屬於違法行為，商家不得誘導、誤導消費者超量點餐，違者最高可罰人民幣1萬元（約新台幣4萬3千元），更明確禁止出現大胃王吃播影片。

大陸國家主席習近平上任以來，多次針對糧食安全提出警告，也大力整頓官員用公款吃喝的現象，並推出「光盤行動」，希望民眾能節約糧食，不少省市更祭出「十個人點九個人的菜」來響應政策。