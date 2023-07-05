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大陸 大陸焦點 特派現場

最長「智軌列車」四川試運　自動識別虛擬軌道

記者林郁婷／綜合報導

四川宜賓「智軌快運系統T4線」近日試運行，由中鐵第四勘察設計院設計而成，從動工到完工用時13個月，全長46.69公里，是目前大陸國內最長的智能軌道線路，大幅縮短市中心與近郊的距離，最快20分鐘就能從三江新區直達較遠的南溪區，比開車節省了一半的時間。

據《四川日報》報導，智軌快運系統T4線啟動載客試運，也是宜賓市開通的第2條智軌路線，耗時13個月建成，全線共設有22個地面站及一處停車場，首末端車站採架空充電軌方式充電，區間及中間車站則由車載儲能電源牽引供電。

這條智能軌路設計時速達70公里，分為主線和支線，主線長29.71公里，共有14站，主要串聯宜賓臨港新區與南溪區，支線長16.98公里，新建8個車站，特別的是，打造江景廊道，站台設計「一站一景」，將交通和觀光相結合。

▲▼大陸最長智軌列車開始載客試運。（圖／翻攝自微博／四川日報）

▲大陸最長智軌列車開始載客試運。（圖／翻攝自微博／四川日報）

智軌（Autonomous Rail Rapid Transit,ART）全名為智能軌道快運系統，又稱為「虛擬軌道列車」，是一款於路面行駛的大眾運輸工具，結合了有軌電車、輕軌、公車與捷運的特點，目前只應用於大陸和馬來西亞，列車單次充電10分鐘，可行駛25公里，充電40分鐘，可行駛55公里。

智軌路線不需要設實體軌道，只需在道路上繪製定位標識，並與一般車道做區隔，系統會自動透過車載傳感器，識別地面繪製的虛擬軌道，讓列車運轉或調整狀態，實現自動化行駛，也配有多種主動安全傳感器，避免人或車輛入侵軌道，發生事故。

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