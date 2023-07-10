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民宿房間鏡子前發現「隱藏攝影機」　2女崩潰：換衣服全被看光

民宿房間鏡子前發現「隱藏攝影機」　2女崩潰：每天在那裡換衣服。（圖／翻攝自TikTok／katelyn_boss19）

▲女懷疑在民宿發現隱藏攝影機。（圖／翻攝自TikTok／katelyn_boss19）

記者李振慧／綜合報導

美國22歲女子凱特琳(Katelyn Boss)和閨蜜一起在邁阿密度假，入住民宿時，竟然在臥室燈具內發現隱藏攝影機，而且該攝影機正對著鏡子，可以直接看到她和閨蜜每天換衣服的畫面，嚇得她立即報警，事件分享到網路後引發討論。

來自猶他州的凱特琳在TikTok拍片表示，上月與22歲朋友瑞秋(Rachel Horman)一同入住邁阿密一間民宿時，注意到臥室內有一盞燈具看起來十分可疑，結果在裡面發現一個隱藏攝影機。

凱特琳表示，「當時我人不在家，瑞秋在鏡子前面換衣服時，一抬頭，突然在燈具內看到攝影機」，她原本也以為是朋友想太多，結果返家後查看，真的找到一個可疑物品，讓2人立即報警。

影片中最後可看到，警察後來前往現場，將疑似是攝影機的器具帶回調查，事件被凱特琳分享後在網路後爆紅，獲得1千4百多萬人次點閱，許多網友震驚表示，「那看起來絕對是一台攝影機」，不過也有人認為只是空的燈座。

凱特琳後來拍片表示，雖然警方尚無法確定房間內所發現的物品是否是偷拍攝影機，不過他們向民宿平台投訴後已經獲得全額退款，並且免費提供另外一間民宿給他們使用。

@katelyn_boss19

Florida energy

original sound - Katelyn_boss2000
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