北韓威脅美國！警告「擊落」半島上空美軍偵察機：已達衝突臨界點

▲美國空軍RC-135W電眼偵察機。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國空軍從上周起連續3天陸續派出RC-135偵察機、U-2S偵察機、RQ-4全球鷹無人偵察機等飛往韓半島（朝鮮）執行任務，因此觸怒平壤當局。北韓國防省今（10）日透過聲明表示，美軍無人機「侵犯領空」數十公里，其頻率前所未有且具高度挑釁，警告美軍的行為已達衝突爆發前的臨界點，威脅不排除擊落美軍偵察機。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓10日上午以國防省發言人為名義發表聲明，警告美軍從上周起一再派出偵察機在東海（日本海）、西海（黃海）執行偵察任務的行為，「美國積極動員部署在亞太作戰地區的各種空中偵察（機）手段，在朝鮮半島（韓半島）和周邊地區展開敵對的偵察活動，其頻率前所未有。」

北韓國防省認為美軍偵察機已侵犯領空，「尤其在朝鮮東海（日本海），美國空軍戰略偵察機侵犯朝鮮民主主義人民共和國（北韓）主權所觸及的領空範圍達數十公里。美國無端侵入領空的挑釁行為，未來必得付出代價。畢竟無人可以擔保，美國空軍戰略偵察機在朝鮮東海就不會被擊落。」

北韓國防省在聲明中舉1969年美軍偵察機EC-121、1994年駐韓美軍OH-58直升機被擊落的事件為例，警告美軍近來不斷的空中偵察活動屬於高度挑釁行為，且已達衝突爆發前的臨界點，「我方（北韓）對此嚴厲警告，美國必須即刻停止如此高度的挑釁行動。」

另外，北韓國防省還在聲明舉出美國華府當局派遣戰略核動力潛艦（SSBN）前往韓半島（朝鮮半島）的戰略方針，認為此舉恐將引爆核武衝突危機，未來一旦發生任何突發狀況，則美國必須為此付出全責。

根據南韓《News1》，南韓聯合參謀本部10日上午針對北韓國防省的聲明表示，美國空中監視偵察資產（指偵察機）在韓半島周邊區域的飛行活動屬於例行性偵察任務，認為北韓在聲明中譴責美國的說法有違事實，只會助長區域緊張情勢惡化。