柯文哲欲借地辦演唱會遭擋　北流：專業表演機構「不適合政治造勢」

▲柯文哲出席網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前宣布，7月29日要在約400人場地舉辦「KP SHOW」演唱會，9日加碼爆料，自己原本想辦在台北流行音樂中心，結果自己卸下市長才3個月，北市府就不給辦。對此，台北流行音樂中心9日晚間回應，北流為音樂場地，不宜舉辦政治活動。

針對柯文哲稱北市府不給在北流舉辦演唱會，台北流行音樂中心9日晚間回應，確實曾在柯文哲卸任之後，收到柯文哲辦公室來電詢問，擬租借北流戶外演出空間或表演廳舉辦演唱會事宜。

台北流行音樂中心提及，當時北流特別詢問是純粹個人演唱會，還是帶有政治宣傳的演唱會？但柯文哲辦公室回覆不敢保證沒有政治色彩，「因北流為流行音樂場域，不宜舉辦政治活動，因此回覆無法受理申請。」北流是專業表演機構，不適合作為政治造勢活動的場地，這是一貫的原則；至於「被蔣市府擋下」、「皇帝、太監」等語，亦非所宜。

柯文哲9日晚間出席在大直典華舉辦的「董事長開講粉絲見面會」，主持人提及7月29日舉辦演唱會一事，柯文哲提及，演唱會場地只有300多人，自己是用線上線下方式進行。

主持人追問，場地居然沒選在小巨蛋或是流行音樂中心？柯文哲坦言，自己原先想辦在台北流行音樂中心，因為該地是東區門戶計畫的重要政績，所以本來想「夾帶」，假裝開演唱會，藉此告訴大家政績，結果世態炎涼，「我當市長卸下來不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了。」

主持人酸說，現任台北市長蔣萬安要不要出來講一下？柯文哲笑稱，「我猜，通常這種事情是太監就解決掉，不會到皇上那裡！」