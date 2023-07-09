想在辯論會問侯友宜何種題目？　柯文哲笑答：先確定他7／23後還在

▲柯文哲出席網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜自被提名後，聲勢不斷下滑，反倒是鴻海集團創辦人郭台銘動作頻頻，外傳「挺郭派」想在國民黨723全代會上連署「換侯」，引發外界熱議。被問到若在總統辯論會上遇到侯友宜，想詢問對方何種問題？民眾黨總統參選人柯文哲9日笑稱，「我要先確定他723以後還在。」

柯文哲9日晚間出席在大直典華舉辦的「董事長開講粉絲見面會」，主持人透露，現場湧入近5000名支持者，而也有不少粉絲手持柯文哲、民眾黨標語，另外還有人拿出可達鴨娃娃、海報等物品相挺柯。

活動進入網友提問環節，針對「您辯論時會想問侯友宜什麼問題？是社會住宅的數量嗎？」題目，柯文哲直言，「我要先確定他723以後還在，這是很務實的題目，你問我要問他（侯友宜）什麼，但我要先確定他有無機會被我問到。」聽聞柯文哲的言論，引來底下支持者哄堂大笑。

主持人問，假設侯友宜還是代表國民黨參選到底，在辯論時會問社會住宅數量嗎？柯文哲回應，「不會啦！不會啦！其實我好像沒什麼事情要問他。」主持人追問，侯存在感這麼低嗎？柯文哲說，「你要問他什麼？」

隨後，被問到若在辯論會上遇到民進黨總統參選人賴清德，要詢問對方什麼問題？柯文哲表示，他要詢問賴清德「怎麼務實推動台獨」，美國已經通知不支持台獨，在此前提之下，要如何務實推動台獨？

主持人進一步詢問，假設郭台銘要獨立參選，那要問什麼題目？柯文哲笑答，「這個⋯唉！等723（之後）他有出現再來思考。」