批侯友宜重複韓國瑜失敗經驗　柯文哲：若沒選舉「餵藥案不會那麼慘」

▲柯文哲出席網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

爭取國民黨徵召失利的鴻海集團創辦人郭台銘，究竟是否會獨立參選，備受外界關注。民眾黨總統參選人柯文哲表示，如果對方有本事找到足夠人連署，那也是對方參選的權利；而柯文哲也點名侯友宜，認為對方沒選舉的話，餵藥案不會搞那麼慘，且質疑對方為何要重複前高雄市長韓國瑜失敗案例。

柯文哲9日晚間出席在大直典華舉辦的「董事長開講粉絲見面會」，主持人美麗島電子報董事長吳子嘉透露，現場湧入近5000名支持者，而也有不少粉絲手持柯文哲、民眾黨標語，另外還有人拿出可達鴨娃娃、海報等物品相挺柯。

活動進入網友提問環節，被問到「如果郭台銘真的出來獨立參選，會如何調整戰略殺出重圍？」時，柯文哲表示，選舉還是每個人的權利，外界也不能擋，「他（郭台銘）有本事找到足夠人連署，那還是他的參選權利。」通常還沒選的時候，大家都會比較忌憚一點，一旦真的確定參選，所有正面攻擊就會開始了。

話鋒一轉，柯文哲提到侯友宜，提及自己2019年曾想過要不要選總統，但試2天就不試了，「一個這麼大的城市，每天颱風、地震、火災、槍擊案一大堆事情，可是一天只有24小時，太困難了！我認為如果侯友宜沒去選舉的話，那餵藥案不會搞得那麼慘。」專心做一件事情比較容易，同時抓2隻兔子就很慘。

主持人追問，是否覺得等郭台銘參選之後再說？柯文哲認為，「對啊！參選再說。」一但真的上去後，就要開始面對各種質疑，沒有那麼容易。

隨後，主持人再提，要不要給侯友宜一點建議，要辭掉市長還是退選？柯文哲說，自己先前上節目時講過，「你（侯友宜）辭職也是被罵，莊孝維，才連任半年就跑掉。」有些困難是事先可以預想到的，且還有一點，「為什麼會重複過去失敗的經驗？韓國瑜不是這樣垮的嗎？」

柯文哲指出，看看韓國瑜還沒參選2020總統大選時的聲量，結果一參選就馬上掉下來，「人常常會這樣，每個人常常以為自己是例外，結果抱歉，你不是例外，你還是一樣。」