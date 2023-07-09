「法務部傲慢到連賴清德都不鳥！」　黃國昌再邀716上凱道

▲「716上凱道，公平正義救台灣」發起人館長陳之漢與黃國昌前往民進黨中央黨部遞送邀請函。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對外役監的爭議，副總統賴清德9日表態，要求法務部等相關單位說明，該修法杜絕就要修法，讓重罪犯服完徒刑，不能走旁門左道。不過，時代力量前立委黃國昌晚間表示，經詢問法務部是否會有所回應，法務部表示沒有回應，傲慢到連副總統喊話都不鳥，令人嘆為觀止。

資深藝人易淑寬的兒子易寶宏2014年捲入夜店殺警案，被判9年有期徒刑，但近期遭爆改調外役監服刑，引發基層員警炸鍋，也使輿論關注《外役監條例》修法進度。對此，賴清德表示，「我希望法務部、矯正署應該對外清楚說明，該停止就要停止，該修法杜絕這個情形，就應該要修法」，重罪犯應該要實實在在的服完徒刑，不能夠走旁門左道。

不過，黃國昌晚間透過臉書表示，今天下午，連副總統兼民進黨主席賴清德都看不下去，重砲抨擊法務部，並要求應對外說明，「沒想到，經詢問法務部是否會有所回應，法務部表示沒有回應，傲慢到連副總統喊話都不鳥，令人嘆為觀止」。

黃國昌說，誠摯建議賴清德，如果也和大家一樣得不到法務部的回應，建議7月16日可以抽空到凱道來支持司法改革，一起要求政府負起責任、別再擺爛。