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挑戰划舟極限！台北基隆河SUP挑戰賽　勇者熱力招募中

▲台北基隆河SUP競技挑戰賽 勇者熱力招募中。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台北基隆河SUP競技挑戰賽。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／台北報導

中華民國運動訓練協會攜手台北市政府體育局、大日開發有限公司和水元素運動管理顧問有限公司，共同推動水域運動，將於10月15日上午8時在台北市基隆河大佳段河道大直橋下迎風碼頭隆重舉辦2023年台北市基隆河SUP挑戰賽，透過SUP（立式划槳板）提升運動競技水準。

執行長梅一溪表示，這場挑戰賽延續著中華民國運動訓練協會一貫的精神，響應政府全民運動政策，致力於推廣水域運動。本次賽事由男子公開組4KM競速和女子公開組4KM競速組成，採用折返繞標競賽的方式進行。我們誠摯地邀請全國各地熱愛SUP運動的愛好者參與這場競賽，展現你們的實力和技巧。

▲台北基隆河SUP競技挑戰賽 勇者熱力招募中。（圖／記者郭世賢翻攝）

梅一溪說，這項活動的舉辦地點設在台北市基隆河大佳段河道大直橋下迎風碼頭，這個優美的環境將為參賽者提供一個絕佳的競賽場地。他相信，透過這場挑戰賽，不僅可以提高選手們的競技水平，還能讓大眾更加認識臺北市河堤公園水域的美麗景色，並體驗到水域運動的樂趣和刺激。

中華民國運動訓練協會表示，報名已開放，有意參與的選手們可透過線上報名系統進行報名，網址：https://bao-ming.com/eb/content/5620#26893，期待您們的參與，一同共襄盛舉，讓2023年台北市基隆河SUP挑戰賽成為一場難忘的運動盛事。

▲台北基隆河SUP競技挑戰賽 勇者熱力招募中。（圖／記者郭世賢翻攝）

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