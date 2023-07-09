富家女「無限卡」遭盜刷33萬　父訓誡完寵喊：以後限100萬好了





▲幼教英文老師偷走女同事信用卡盜刷32萬多元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

台北家境富裕的徐姓幼教班老師，日前收到父親贈與的玉山銀行「無限卡」作為30歲生日禮物，向同事炫耀後被吳姓男同事記在心裡。吳男之後伺機偷走卡片盜刷32萬多元，還將買來的徠卡相機等電子產品賤賣給同好，得手20萬元。事件曝光後，徐女父親雖訓誡女兒一頓，但已寵愛習慣仍說「以後限額100萬元的好了」。

警方調查指出徐女日前將父親贈與的信用卡放在幼稚園的辦公室，被人盜走後盜刷購買價值32萬7800元的3C產品，包括徠卡相機機身、鏡頭、IPhone14及IPad等電子商品。直到收到信用卡繳款單據後，徐女才驚覺「無限卡」失蹤，於是向台北市刑警大隊偵三隊報案。

警方調閱相機店監視器找出嫌犯是徐女同事、幼稚園的35歲吳姓英文老師，店家也馬上認出該名盜刷的吳男是店裡會員，警方鎖定後立刻逮人。吳男坦承犯行，表示因缺錢花用才會偷走徐女的信用卡，儘管他說會歸還金錢，但因犯下刑事罪行，仍遭警方依照竊盜、詐欺及偽造文書等罪嫌送辦。

《自由時報》報導，報案後徐父在警局內訓誡女兒，強調「財不露白」的重要性，但女兒說到底是爸爸寵出來的，徐父還是說了一句「以後限額100萬元好了」，讓承辦案件的年輕刑警開玩笑說，想叫對方一聲「岳父大人」。