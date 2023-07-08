3年6千長輩走失...42人失蹤　北投警推廣「老人指紋建檔」助回家

▲北投分局今進行「老人指紋建檔暨青春專案防詐、交通安全宣導活動」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

根據警政署統計，台灣近3年有6千名長者走失，目前還有42名長者沒有找到。北投分局今8日進行「老人指紋建檔暨青春專案防詐、交通安全宣導活動」，希望能透過老人指紋建檔，協助失蹤長者回家。此外，警方也呼籲在暑假期間，家長要多關心家中小朋友出遊、交友、上網的狀況，更要小心孩子因暑期打工不慎淪為詐欺集團車手。

北投分局與台北西門扶輪社、財團法人關渡宮共同辦理「老人指紋建檔暨青春專案防詐、交通安全宣導活動」，希望藉由老人指紋建檔，讓走失的長輩能順利回家。

警方也呼籲家長，青少年時期，同儕的言行及價值觀對少年往往有立即且深遠的影響，所以家長們暑假期間除了應了解孩子出遊情形，也應注意孩子交友狀況，多關心孩子的心情，避免有無照駕駛、飆車、吸毒或因暑期打工不慎淪為詐欺集團成員或車手等情事。

此外，警政署從6月1日起推動「112年青春專案工作」，積極維護轄內居民及年輕學子暑期安全，北投分局配合青春專案等6大主軸加強宣導、防制犯罪，也會針對危險駕車、車輛不停讓行人、行人違規等交通違規行為加強執法，將會一直持續到8月底。