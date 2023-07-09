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暑假玩高雄遇「傳說中金鑰匙」！　超帥臉孔曝

暑假玩高雄遇「傳說中金鑰匙」　台大醫合照曝超帥臉孔。（圖／翻攝施景中臉書）

▲李維2022年獲得「金鑰匙」殊榮。（圖／翻攝施景中臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

「金鑰匙」超帥臉孔曝光！台大婦產科醫師施景中分享，暑假帶家人來高雄玩兩天，結果遇到傳說中的「金鑰匙」。據了解，目前全台只有26人獲此殊榮。

施景中近日在臉書說，他們入住高雄洲際酒店，正在大廳幫岳母和太太拍照，身後有個暖男說「要幫您合照嗎」，「我開心把手機拿給他，拍完他將手機還給我，請我檢查相片可不可以。」

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「赫然發現他的胸章！他是傳說中的金鑰匙之一」，施景中說，全台灣只有20多人有這個殊榮，洲際酒店只有他一位，「沒想到他那麼年輕，我還以為應該要到像老紳士一樣，才有機會得到此榮耀。」

▼施景中分享和李維的合照。（圖／翻攝施景中臉書）

暑假玩高雄遇「傳說中金鑰匙」　台大醫合照曝超帥臉孔。（圖／翻攝施景中臉書）

施景中表示，於是請求和對方合照，「他們身材高大有型，我站旁邊實在是自曝其短，聽說要碰到他們還要靠運氣呢。」許多網友大讚，「很帥」、「會笑的眼睛」。

而該位「金鑰匙」為李維（Daniel Lee），他在2022年獲得此殊榮。國際旅館金鑰匙組織（Les Clefs d'Or, UNION INTERNATIONALE DES CONCIERGES D'HOTELS, U.I.C.H.）的創立，源自於講究精緻服務與品質的歐洲，目前已有86年歷史。西元1929年，由大使飯店（Hôtel Ambassador）的皮耶昆汀 （Pierre Quentin）於法國首都巴黎市所發起創辦。

要加入金鑰匙協會的會員要求條件相當嚴苛，為萬中選一，申請入會的人需具備5年以上的飯店旅館大廳工作經驗，其中，需至少有2年擔任禮賓部副主管職位以上；同時，除專業知識、職能素養外，更需精通2、3種語言，並需有兩位正式會員推薦，經評核後才能入會。

▼李維（中）2022年獲得「金鑰匙」殊榮。（圖／翻攝高雄洲際酒店臉書）

高雄洲際酒店「金鑰匙」李維。（圖／翻攝高雄洲際酒店臉書）

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