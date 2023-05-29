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「孕婦遭家暴」醫師神救援！護理師竟舉報：不正常　結局超暖心

▲孕婦。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中昨分享暖心故事，一位孕婦遭先生家暴，驚慌躲進醫院產房安胎，而醫師不僅自掏腰包買餐食，還親自把對方被打壞的眼鏡拿去修理；怎料，暖心舉動竟被新來的護理師誤會舉報，幸好院方調查還他清白，而該名醫師也不氣餒，繼續以仁心與好醫術獲得表揚。

施景中在臉書娓娓道來，主角是一位老同事，也是他敬愛的老師，當年正值颱風天，一位孕婦被丈夫家打得鼻青臉腫，可憐地躲到醫院產房安胎，「她的眼鏡被先生打壞，我的同事以主任之尊，在風雨稍歇的時候，親自幫她拿去附近眼鏡行修理，由於孕婦匆匆離家，身上沒錢吃飯，我同事掏錢讓她買午餐吃。」

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這樣大愛無私的表現，對熟知他的人來說，是再正常不過的事了，但對於剛共事的護理師來說，簡直就是不可思議，於是竟有人向醫院修女報告此事，懷疑醫師和病人有不正常的關係。

▲台大仁醫分享暖心故事。（圖／翻攝自臉書／Jin-Chung Shih）

▲台大仁醫分享暖心故事。（圖／翻攝自臉書／Jin-Chung Shih）

後來經院方調查，還給這名醫師清白；施景中也透露，他從此一直都是醫院裡面服務最優異的醫師，更多次受到醫院表揚。

對此，網友們紛紛回應，「仁心仁術，真正的醫師」、「打老婆豬狗不如」、「打孕婦會遭天譴的」、「台灣真的不缺告密者欸」、「打孕婦的真的太不是男人」、「護理師跟修女報告真的很......」。

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