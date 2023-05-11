三總醫遭暴打！台大仁醫自曝「差點也被巴頭」：還有病患持刀行兇

記者閔文昱／綜合報導

內湖三軍總醫院神經外科主治醫師顏尚易，因評估病患狀況，認不符合開立巴氏量表，慘遭病患張姓家屬在院內狂毆怒罵，影片曝光掀起各界討論。對此，台大婦產科仁醫施景中坦言，自己也曾差點遭病患家屬暴力相向，甚至還有另一名婦產科醫師曾遭被病人持刀襲擊，讓他感嘆「認真想去學防身術了。」

施景中10日晚間在臉書發文分享，他們的門診偶爾也會碰到診斷書糾紛，病患除了希望寫一些不存在的理由以方便申請保險理賠外，另外就是希望院方可以通融、幫忙開診斷書讓病患在家裡休養。

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▲台大婦產部醫師施景中。（圖／資料照）

施景中透露，自己有一次也差點被打，當時一位孕婦看時間剖腹，但選時間選在他最忙的門診時刻，因此被他拒絕，不料他馬上瞥見一旁的先生生氣地大聲說話、握緊拳頭、青筋暴露，站到他旁邊，讓他警覺地趕緊站起來，「否則我頭可能就要被敲下去了。」而實際上，他還真有一名敬愛的老師以前真的在門診被病人巴過頭。

施景中回憶，大約在20年前北部一家醫學中心的婦產科主任，當時幫病人開完刀後，病人覺得症狀沒有改善，結果竟和女兒一起到到門診，趁醫師不注意的時候，用預藏的刀子往這位教授的肚子刺去。

所幸，那個年代的手機很大支，施景中說，這位大教授可能救人很多，老天垂憐，刀子刺到醫師服????的大手機，這位教授幸運逃過一劫，而隔壁診間的醫師聽到吵架聲音，趕緊過來幫忙，壓制住病人，並奪下的刀子，才化解這場危機，「這位英勇的年輕醫師，後來被醫院放榮譽假，現在也是一位人人敬愛的大醫師。」