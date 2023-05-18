健保大砍150億　醫界炸鍋：韭菜當久了！一定會反撲

▲衛福部明年健保預算總額將大砍150億元。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者陳俊宏／綜合報導

衛福部明年健保預算總額將大砍150億元，讓醫界炸鍋。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，不要輕忽醫界的怒火，把人當韭菜的行為久了，一定會造成反撲。台大婦產科仁醫施景中也說，新冠肺炎已經平息了，醫療相關人員重要性大減，隨時可以犧牲。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書說，16日開會決議，明年健保總額殺150億！共體時艱啦，「你他X的白癡醫界繼續挺綠啊！為了明年要選舉，當然要降健保啊！醫界死忠腦殘沒救，韭菜人選的第一人！」

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蘇一峰指出，原本疫情醫療預算的1000億元，不再編列額外預算，5月宣布疫情已經結束（根本沒有結束，疫情還升溫），花費丟進健保總額內使用！之後疫情吃掉健保點數直直落，還砍150億，官員當防疫之光英雄，醫護當健保血汗狗熊，「為了要大選，不理會健保破產危機，不理會缺藥的問題。」

▼衛福部明年健保預算總額將大砍150億元。（示意圖／記者嚴云岑攝）



施景中在臉書說，新冠肺炎已經平息，醫療相關人員重要性大減，隨時可以犧牲；幾天前外國人在台看病，效率高又超廉價，該外國人PO文說，「這個價錢確定是在看醫生嗎？也太便宜了吧！」施感嘆，「是的，台灣的醫生就是這麼便宜。」

謝宗學也在臉書提到，雖然他覺得健保總額這件事，不管是哪一個黨執政都會想盡辦法能省則省，換人做結局還是一樣，但還是想提醒一下執政黨立委，不要輕忽醫界的怒火，把人當韭菜的行為久了，一定會造成反撲。

謝宗學分享目前聽到許多同業的心聲，包括「XX黨太親中太爛，投不下去，但不投票也是一種表態」、「為了怕台灣會被XX黨賣掉，總統票會投給賴，但立委票和政黨票會投給小黨，不要讓一黨獨大，讓執政黨聯合過半數立委獨斷獨行。」

謝宗學認為，或許明年執政黨可以繼續執政，若這個時候執政黨立委不幫忙醫界發聲，將會失去醫界內許多長期支持者的選票，政府官員不會失業，但許多立委可能會失業。

▲▼蘇一峰發文。（圖／翻攝蘇一峰臉書）



▼施景中發文。（圖／翻攝施景中臉書）



▼謝宗學發文。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

