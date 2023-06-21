她把全部遺產留給看護　1事卻嚇跑對方

▲醫院常有許多人生百態的故事。（示意圖／姜國輝記者攝）



記者陳俊宏／綜合報導

「錢在銀行，人在天堂。」台大婦產科仁醫施景中分享，一名中年人要把全部遺產留給看護，但感染新冠肺炎後，嚇得看護急忙離去，就怕也被傳染。他感嘆，「撒手那一刻，銀行留再多的錢又有什麼用呢？」

施景中20日在臉書表示，聽學生說的故事，在急診處上班，會看盡人生百態，人生很多糾結的事，到了那裡再回頭看，就不是那麼重要了。

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施景中指出，有一名中年人已走到人生盡頭，送來急診，她空擁有一大筆財產，但一個親戚都沒有，孤伶伶在急診處，最親的人就是平日照料她的看護；她想捐錢給急診的護理站，感謝她們的照料，但急診醫療人員怎樣也不肯收，她只好一直買飲料或食物，送給這些辛苦的醫療人員。

施景中說，最後該患者將所有遺產留給看護，但光是要找律師來急診辦這些手續，就花了很多工夫；當她孱弱的身軀不慎感染COVID-19，預定獲得遺產的看護知道後，就急急忙忙棄她而去，深怕也被傳染。

施景中表示，其實這已經是今年初的事，COVID-19病毒早已弱化，對健康人來說幾乎已經不是什麼威脅了。他感嘆，賺再多錢，死了也帶不走，不想孤單走完一生，想託付，也不一定有人願意陪妳走到最後一刻，「還是平常廣植福德吧，將幸福與歡笑散播給有緣無緣的人。撒手那一刻，銀行留再多的錢又有什麼用呢？」